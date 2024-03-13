Олжас и его друзья

Праздничный музыкальный вечер «Олжас және достары» был полон приятных сюрпризов. Стоит отметить, что Олжас Далелхан известен столичным зрителям как исполнитель запоминающихся ролей отважных, смелых и романтических героев в популярных спектаклях «Қыз Жібек», «Тіл табысқандар», «Қызыл алма», «Қорғансыздың күні», «Отелло», «Туған күн», «Ләйлі-Мәжнүн», «Қыз жиырмаға толғанда» и других театральных постановках. Также молодой артист снимался в кино и популярных сериалах: «Алтын ұя», «Мұздағы жалын», «Тағы да сүй», «Қаныш» и «1286». Голосом Олжаса говорили герои многих голливудских блокбастеров и мелодрам.

На концерте Олжас Далелхан поделился с публикой интерес­ными историями о том, что вдохновляет его на написание песен и саундтреков к фильмам. Вдохновляли его часто близкие и родные люди. По его словам, музыка всегда играла важную роль в его творческом становлении. Уже во время учебы в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Олжас играл на разных музыкальных инструментах, профессионально занимался вокалом и сочинял лирические мелодии.

В непринужденной обстановке камерного зала публика услышала песни «Бақыт», «Тамшы», «Уақыт», «Тағы да сүй», «Ертегім», «Саған қарай», «Көктемге сағыныш», «Жүрегіме сенемін», «Ұнайды» и другие. Вместе с Олжасом выступили его коллеги-актеры Шах-Мурат Ордабаев, Жасулан Ерболат, Анель Сиргебаева, Акжол Мамыр, Акмарал Танабаева и Ерден Жаксыбек, которые подготовили для меломанов интересную программу.

– В 2019 году аналогичный проект прошел в Государственном театре драмы и комедии имени Мамбетова. В этом концерте приняли участие коллеги, с которыми меня объединяет творческая дружба. Думаю, в этом мире так или иначе все связано с музыкой. Именно она отражает душевное состояние человека, вызывает разные эмоции и сопровождает нас в течение всей жизни, – говорит Олжас Далелхан.

В финале вечера на сцене станцевала дочь актера Рабига, покорившая публику талантом и детской непосредственностью.