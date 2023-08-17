Онлайн-платформу по психологической помощи молодежи запустят в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана запустит проект по оказанию психологической поддержки молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Республиканский научно-практический центр психического здоровья Минздрава РК совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) планирует запустить к концу года интернет-платформу USuppot, через которую дети и молодежь будут получать психологическую поддержку от квалифицированных специалистов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, половина случаев всех психических расстройств начинается к 14 годам, а 75% развиваются к 24-летнему возрасту. Большинство случаев не выявляется по причине выраженной стигмы и боязни обращения к специалистам.

«USupport разрабатывается на основе передового опыта мировых экспертов в области онлайн-услуг по ментальному здоровью. Платформа даст возможность анонимно получить помощь и доступ к видео-, аудиочатам. Пользователи смогут выбрать специалиста и время.

Здесь будут обсуждаться наиболее распространенные вопросы психического здоровья и психосоциальные проблемы молодого поколения. Для саморазвития будет размещен контент по вопросам ментального благополучия, где в доступной форме будут представлены примеры и ответы по актуальным вопросам, а также конкретные рекомендации.

В техническом плане пользователей платформы ждут понятный интуитивный интерфейс, поддержка бесплатных спонсируемых сеансов и полноценная веб-версия», – отметили в МЗ.

Сейчас идут адаптация и разработка информационного содержания платформы.