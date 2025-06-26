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В этом году определены 11 победителей в 10 номинациях. За всю ее историю лауреатами премии стали более 150 представителей отечественной медиасферы.

Партия «AMANAT» проводит республиканский конкурс среди журналистов уже 16-й год подряд. За эти годы он состоялся и стал заметным событием в информационной жизни страны. Спикер Мажилиса, Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов поздравил победителей премии и всех представителей средств массовой информации с предстоящим профессиональным праздником.

«Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистское сообщество и вручил награды работникам СМИ. Президент подчеркнул, что прессу можно с полным правом назвать голосом народа, а журналистов – вестниками достоверной информации. И действительно, журналист является зеркалом общества, защитником правды и проводником народных устремлений. Все это наглядно показывает высокие роль и место средств массовой информации в нашем обществе. Вы главный ключ к формированию общественных настроений», – сказал он, обращаясь к участникам церемонии.

В ходе своего выступления Ерлан Кошанов подчеркнул, что сегодня партия «AMANAT» активно взаимодействует со СМИ в рамках исполнения своей предвыборной программы. Он также отметил значимый вклад журналистов в реализацию партийных проектов «Жер аманаты», «Ауыл аманаты», «Қарызсыз қоғам» и многих других. Все они ориентированы на решение конкретных проблем граждан.

Спикер Мажилиса обратил внимание на то, что именно через медиа премию партия акцентирует внимание СМИ на важнейших для страны вопросах. Это реформы Главы государства, исторические события, проекты партии. И все они очень близки журналистам. В этом году на конкурс поступило около 3000 заявок. Около четверти всех работ приходится на номинацию «Лучший материал о человеке труда». Кроме того, в этом году впервые была учреждена специальная номинация «Taza Qazaqstan» за вклад в экологическую повестку, а также номинация в честь 30-летия Конституции. Особое внимание было уделено региональной журналистике, а также блогерам, формирующим общественное мнение в социальных сетях.

Победителем в номинации «Телевизия үздігі» стал Жигер Сарсен. По его мнению, партия «AMANAT» демонстрирует приверженность интересам страны и на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку отечественной журналистике через проведение конкурса, который стал ярким примером признания профессионального труда журналистов.

В специальной номинации «Алаш аманаты» был отмечен Аманкелды Курмет. Его материал был посвящен сохранению исторической памяти и теме национальной идентичности. По его словам, полученная награда отражает не только признание одной публикации, но и всей журналистской деятельности, направленной на укрепление преемственности национальных ценностей. Он подчеркнул, что партия «AMANAT» системно поддерживает важные темы, формирующие национальное самосознание, и именно такая работа, по его убеждению, придаёт смысл журналистской профессии.

Так, решением конкурсной комиссии победителями «МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT» в этом году стали:

в номинации «Лучший материал о проводимых в стране реформах» – корреспондент-редактор сайта «Tengrinews.kz» Аружан Дарибай;

в номинации «Лучший материал о человеке труда» – руководитель дирекции документальных фильмов АО «РТРК «Қазақстан» Нурбек Бекбауов;

в номинации «Лучший материал о молодежи» – старший корреспондент интернет-портала «El.kz» Акмарал Саипбек;

в номинации «Лучший материал о регионе» – заместитель главного редактора телеканала «Qyzylorda» Бекзат Ескалиев и шеф-редактор телеканала «Сарыарка» Гулбакша Акажанова;

в номинации «Лучший материал о деятельности партии» – корреспондент информационной программы «Информбюро» на телеканале «31 канал» Сымбат Байжокенов;

в номинации «Taza Qazaqstan» – лучший материал об экологии и охране окружающей среды – корреспондент информационного агентства «Azattyq Rýhy» Аягоз Курмаш;

в номинации «Закон и Порядок», посвящённой 30-летию Конституции РК – заместитель генерального директора ТОО «Қазақ газеттері» Камбар Ахметов.

Обладателями специальных премий стали:

премии «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова – ведущий информационно-аналитической программы «Жеті күн» на телеканале «Хабар» Жигер Сарсен;

премии «Алаш аманаты» – главный редактор газеты «AIQYN» Аманкелди Курмет;

премии «За активную гражданскую позицию» – журналист и общественный деятель Ляйля Султанкызы.