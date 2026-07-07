Euronews запускает новостные выпуски на казахском языке

Масс-медиа

В Астане состоялась презентация официального запуска международного новостного канала Euronews на казахском языке

Фото: МКИ

Казахский стал 14-м основным языком вещания медиасети и первым языком Центральной Азии в языковой линейке Euronews, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В пресс-конференции приняли участие первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков, председатель Совета директоров Euronews Педро Варгас Давид и шеф-бюро Euronews в Астане Боян Бркич.

В ходе мероприятия вице-министр культуры и информации Канат Искаков отметил, что проект имеет особое значение для укрепления статуса государственного языка, развития отечественного медиапространства и расширения доступа казахоязычной аудитории к качественному международному контенту.
 

«Запуск новостных выпусков Euronews на казахском языке – значимое событие для отечественного информационного пространства. Впервые один из ведущих международных новостных телеканалов начинает регулярный выпуск международных новостей на государственном языке Казахстана», - отметил Канат Искаков.


Вместе с тем, председатель Совета директоров Euronews Педро Варгас Давид подчеркнул, что запуск казахоязычной версии новостей отражает стратегический курс телеканала на расширение языкового многообразия и обеспечение доступа аудитории разных стран к независимой международной журналистике.
 

«Казахстан является для нас ключевым партнером в Центральной Азии, и мы высоко ценим поддержку Правительства Республики Казахстан в реализации этого проекта. Уверен, что наше сотрудничество будет и дальше успешно развиваться», - сказал Педро Варгас Давид.


Проект будет реализован поэтапно. На первом этапе новостные выпуски на казахском языке будут доступны в будние дни на YouTube-канале Euronews. В дальнейшем казахоязычная версия будет постепенно внедряться и на других медиаплатформах, включая телевизионное вещание. Планируется, что около 90% международного новостного контента Euronews будет локализовано на казахский язык.

Кроме того, 6–8 июля в Астане проходит первый региональный семинар редакций Euronews стран Азии. Участники обсуждают развитие сотрудничества между региональными редакциями, обмен профессиональным опытом и дальнейшее расширение присутствия Euronews в азиатском регионе.

Напомним, офис Euronews в Астане начал работу осенью 2024 года. Он является региональным хабом и производственным центром по подготовке локальных программ, выходящих в эфир международного телеканала Euronews и распространяемых по всему миру.  

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