Карлыгаш Джаманкулова покинула пост главы фонда «Әділ сөз»

Фото: facebook.com/karla.jamankulova

Экс-руководитель фонда на своей странице в Facebook вспомнила, что связана с этой организацией еще со студенческих времен и за это время внесла большой вклад в развитие казахстанского медиасообщества, передает Kazpravda.kz

«Так получилось, что международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» всегда был частью моей жизни. Еще в студенческие годы сюда можно было прийти на тренинги и стажировки. На первых профессиональных этапах, обращаться к аналитическим материалам и методическим пособиям. Позже, работая в международных организациях, уже иметь возможность поддерживать фонд и его проекты. Не только потому, что он стал почти родным, но и потому, что я всегда понимала, насколько важна его миссия», – написала она на своей странице в Facebook.

Также спикер добавила, что за годы работы «Әділ сөз» сформировал уникальную экспертную и аналитическую базу, которая позволяет эффективно защищать свободу слова, выстраивать профессиональный диалог между всеми участниками медиасферы, участвовать в совершенствовании законодательства и расширять возможности для журналистов. Это огромный институциональный капитал, которым по праву может гордиться команда.

«Последние три года стали для меня целой эпохой. Они позволили по-новому взглянуть на наше медиапространство, его сильные стороны, вызовы и людей, которые каждый день делают свою работу честно и профессионально. Было непросто. Бывали моменты усталости, сомнений и эмоционального напряжения. Но гораздо больше было радости от общих побед – больших и маленьких, заметных и тех, о которых знали только мы. Я искренне благодарна команде фонда, нашим друзьям во всех регионах Казахстана и партнерам за доверие, поддержку и совместную работу», – сказала медиаэксперт.

Кроме того, Карлыгаш Джаманкулова сообщила, что направила собранию учредителей заявление о сложении полномочий президента международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз», а также о выходе из состава учредителей.

По ее словам, это решение связано с выдвижением ее кандидатуры на выборы в Курултай и принято для предотвращения любых потенциальных конфликтов ролей. В ближайшее время учредители изберут нового президента фонда и официально объявят о своем решении.

В завершение правозащитница пожелала будущему руководителю успехов, мудрых решений и новых достижений, выразив уверенность, что «Әділ сөз» и впредь останется одной из ключевых институций, последовательно защищающих свободу слова в Казахстане.