Сегодня огласили результаты участников в мужской командной гонке и женской парной командной гонке

Фото: НОК

В Усть-Каменогорске стартовал республиканский чемпионат по велоспорту на шоссе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В рамках республиканского турнира определились первые победители и призеры.

Командная гонка (мужчины, 50 км):

1 место - область Жетісу (Оркен Сламжанов, Антон Кузьмин, Евгений Фёдоров, Игорь Чжан)

2 место - Северо-Казахстанская область (Даниил Пронский, Мансур Бейсембай, Алексей Ваганов, Егор Логачев)

3 место - Карагандинская область (Илья Карабутов, Максим Хорошавин, Владимир Борн, Владислав Башлыков)

Парная командная гонка (женщины, 30 км):

1 место - область Жетісу (Акпейил Осим, Фаина Потапова)

2 место - область Жетісу (Евгения Заам, Светлана Пащенко)

3 место - Астана (Елена Мандракова, Милана Котельникова)