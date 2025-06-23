Сегодня огласили результаты участников в мужской командной гонке и женской парной командной гонке
В Усть-Каменогорске стартовал республиканский чемпионат по велоспорту на шоссе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В рамках республиканского турнира определились первые победители и призеры.
Командная гонка (мужчины, 50 км):
1 место - область Жетісу (Оркен Сламжанов, Антон Кузьмин, Евгений Фёдоров, Игорь Чжан)
2 место - Северо-Казахстанская область (Даниил Пронский, Мансур Бейсембай, Алексей Ваганов, Егор Логачев)
3 место - Карагандинская область (Илья Карабутов, Максим Хорошавин, Владимир Борн, Владислав Башлыков)
Парная командная гонка (женщины, 30 км):
1 место - область Жетісу (Акпейил Осим, Фаина Потапова)
2 место - область Жетісу (Евгения Заам, Светлана Пащенко)
3 место - Астана (Елена Мандракова, Милана Котельникова)