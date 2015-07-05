Спорт
Оргкомитет Универсиады-2017 отчитался перед Есимовым
Талгат Исенов
Об отсутствии срывов в подготовке к Зимней Универсиаде–2017 доложили акиму Алматы Ахметжану Есимову в рамках его инспекционной поездки по спортивным объектам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Сообщается, что градоначальник посетил строительные площадки Атлетической деревни на 5 тысяч мест, Ледовой арены на 12 тысяч зрителей в Алатауском районе и на 3 тысячи мест в Медеуском районе.

В оргкомитете Универсиады заверили, что в настоящее время на Ледовой арене на 12 тысяч мест завершены земляные работы и установка основания бетонного фундамента соединительной галереи раскаточного катка и основных колонн, начаты работы по монтажу металлоконструкций кровли.

В свою очередь, на Ледовой арене на 3 тысячи мест полностью завершены работы по устройству основания бетонного фундамента, установка монолитных железобетонных и монтаж металлических конструкций выполнены на 65%.

На строительной площадке одного из главных объектов предстоящей Универсиады 2017 года – Атлетической деревни, включающей в себя 8, 9 и 14-этажные общежития общей вместимостью на 5 000 мест, работы также идут по графику. Завершены строительно-монтажные работы по устройству фундаментов, возведению стен подвалов, выполняются работы по наружным инженерным сетям канализации и теплоснабжения.

28-я Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года.

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