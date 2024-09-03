Основная доля приписок поголовья скота приходится на личные подсобные хозяйства
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По поручению главы государства с начала 2023 года списано 2 млн голов крупного рогатого скота, 3,2 млн голов овец и коз, 3 млн тонн несуществующего молока. Об этом на заседании правительства доложил вице-премьер Серик Жумангарин.
«Основная доля списанного поголовья приходится на личные подсобные хозяйства. Дополнительно планируется к списанию 2,5 млн тонн зерновых, до 2 млн тонн картофеля и более 300 тыс. тонн репчатого лука. Для исключения повторных приписок совершенствуются информационные системы учета и прослеживаемости сельхозпродукции, а также выдачи субсидий», — отметил он.
Напомним, что в своем Послании президент Касым-Жомарт Токаев велел прекратить «преступную практику» с приписками и фальсификацией данных в сельском хозяйстве.