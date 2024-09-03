Основная доля приписок поголовья скота приходится на личные подсобные хозяйства

«Основная доля списанного поголовья приходится на личные подсобные хозяйства. Дополнительно планируется к списанию 2,5 млн тонн зерновых, до 2 млн тонн картофеля и более 300 тыс. тонн репчатого лука. Для исключения повторных приписок совершенствуются информационные системы учета и прослеживаемости сельхозпродукции, а также выдачи субсидий», — отметил он.