От дома Абая к «пестрому озеру»

Наступило лето. В офисах царит чемоданное наст­роение. Кто-то запланировал свой отдых за границей, а кто-то поедет по городам и весям родной страны. Естественно, у каждого возникают вопросы: куда сходить и что посмот­реть?

Главный город области – Семей – уже давно по праву гордится званием духовно-культурного центра страны. Здесь буквально каждый квадратный сантиметр пропитан историей. А какие музеи! В Музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых можно увидеть уникальную коллекцию, заслуженно считающуюся одним из самых серьезных собраний в Казахстане. Сегодня в числе пяти тысяч экспонатов шедевры русской живописи конца XVIII – начала XIX века, европейского искусства XVI–XIX веков, а также произведения отечественных мастеров. Среди экспонатов – подлинные работы Саврасова, Шишкина, Куинджи, Левитана, Брюллова, Тропинина, Венецианова, Крамского, Ге…

Главная гордость Прииртышья – литературный музей-заповедник Абая. Многочисленные подразделения музея находятся не только в разных частях Семея, но и на родине поэта – в Абайском районе. Непосредственно в Семее можно увидеть медресе, где учился мэтр казахской литературы, библиотеку, в которой Абай читал, дом, где он останавливался, когда приезжал в Семипалатинск. Ну и конечно, можно разглядеть поближе раритеты, которые держал в руках поэт, и окунуться в мир его творческого наследия.

А историко-краеведческий музей Семея – первый музей в истории Казахстана, основанный в XIX столетии политическими ссыльными. Здесь множество предметов, знакомящих с богатой историей города.

Обязательно нужно побывать и в музее Ф. М. Достоевского. Он расположен в доме, где когда-то сосланный в Семипалатинск писатель снимал квартиру. Впрочем, для утонченных ценителей культуры в Семее найдется еще множество удивительных мест – десяток небольших музеев на предприятиях и в учебных заведениях или театр, в котором под одной крышей работают три творческих коллектива, Татарская слобода с сохранившимися двухсотлетними купеческими особняками, насосная станция купца Плещеева, с которой начиналась история казахстанского водопровода, и многое-многое другое.

Пешая прогулка

Что бы там ни говорили, но именно в Семее одна из красивейших набережных. После реконструкции она стала местом притяжения горожан и гостей. Тут можно полюбоваться каскадным фонтаном, спускающимся к реке, в тенистых аллеях посидеть на скамейке или в уютной беседке.

Тут же открывается панорамный вид на левый берег Семея и четыре городских моста, скоро к ним присоединится и пятый, строительство которого в самом разгаре. У семейских мостов своя уникальная история. Железнодорожный мост, построенный в 1929 году, сое­динил правый и левый берег Семипалатинска. Визитная карточка Семея – 1 068-метровый подвесной мост, единственный в Казахстане и 17-й в мире.

Если прогуляться по набережной, то можно добраться до небольшого моста через речку Семипалатинку. А сама переправа приведет вас на остров Бейбітшілік (в прошлом – Полковничий) – настоящий природный парк. Здесь можно пробежаться по тропе здоровья, прогуляться по тенистым аллеям, заодно увидеть монумент «Сильнее смерти», напоминающий о ядерном прошлом Семипалатинского полигона.

Непременно нужно побывать в парке Победы, где установлен памятник легендарному танку Т-34. Причем танк самый настоящий, только на постаменте. Ну а если вы увлекаетесь историей и военной техникой всерьез, то нужно проехать на левый берег и побывать в музее военной техники под открытым небом. Вот где раздолье для будущих защитников Отечества! Если в обычном музее экспонаты под стеклом и их ни в коем случае нельзя трогать, то в этом можно залезть на танк, погладить легендарную «Катюшу». Восемь десятков лет назад многие экспонаты в боях защищали нашу Родину.

Одно из самых излюбленных мест для семейного отдыха в Семее – биологический центр. Это круглогодичный зоопарк, где открытые вольеры и внутренние помещения на протяжении многих лет позволяют вольготно уживаться самым разным животным и птицам. К примеру, тут можно узнать интересную историю про медведей. Услышать, как «поют» павлины, и увидеть, как они распускают свои сказочно красивые хвосты.

Досуг на природе

Для жителей Семея досуг – это еще и два больших природных удовольствия: Иртыш и сосновый бор. Выезд сюда в выходные – уже традиция, сюда же обязательно везут гостей, которые не устают восхищаться красотой природы.

На галечных пляжах или на высоких песчаных обрывах иртышских берегов, подставляя солнцу спину или прячась под тенью деревьев, рассекая волны каким-нибудь кролем или брассом или с визгом хлюпаясь в мелких протоках, обретете счастья не меньше, чем вальяжные туристы Мальдив.

С северо-восточной границы город огибает уникальный реликтовый сосновый бор. Зимой здесь катаются на лыжах и санках, летом – просто гуляют под сенью деревьев. И именно здесь вы вдохнете полной грудью густой аромат сосновой смолы – поверьте, ваши легкие скажут вам спасибо.

Побывав в Семее, вы точно не пожалеете, что не купили билет куда-нибудь за тридевять земель. Впечатлений хватит на много лет вперед, и самое главное – сюда хочется приезжать еще и еще.

Красоты алаколя

Между прочим, не обязательно покупать путевку в Турцию, песок, а к нему вода целебного озера, есть в области Абай. Озеро Алаколь можно по праву назвать точкой притяжения для туристов. В прошлом году здесь отдохнули более 1,2 млн человек. Целебная вода действительно помогает избавиться от проблем со здоровьем. Ученые, исследовав воду Алаколя, подтвердили, что по составу она сравнима с водами Черного и Мерт­вого морей и включает в себя почти всю таблицу Менделеева, что способствует лечению кожных заболеваний (экземы, псориа­за, нейродермита, крапивницы), заболеваний органов дыхания, болезней костно-мышечной системы (ревматоидный артрит, остео­хондроз, радикулит) и нерв­ной системы.

А если вы не сторонник подставлять свои бока солнцу, все равно найдете чему удивиться. Урджарский район, где расположено озеро, обладает благоприятным климатом. Именно южный склон Тарбагатайских гор стал родиной для яблони Сиверса. Если вы посетите национальный парк «Тарбагатай», то увидите, как степь плавно перетекает в горы. Тут можно лихо проскакать на коне или прогуляться к старинным диким яблоневым садам, увидеть горные речки и долины, усыпанные яркими цветами, ощутить вкус и аромат настоящих райских яблок.

Но побывать на побережье озера Алаколь все же стоит. Полюбоваться красивейшими закатами, увидеть его особенность. Вода в озере меняет цвет в зависимос­ти от погоды, времени суток и времени года. В солнечный день она необыкновенно прозрач­ная и имеет лазурный оттенок. В августе-сентябре, когда начинаются штормы, волны приобретают темный оттенок. Отсюда и название, что в переводе означает «пест­рое озеро». Некоторые туристы специально приезжают на Алаколь именно в конце августа, чтобы посмотреть на красоту разбушевавшейся стихии.

Многие, приехав на Алаколь, стремятся полежать на черной вулканической гальке – шунгите. Считается, что процедура умиротворяет, помогает избавиться от стрессов, а также активно прогревает внутренние ткани и органы. Ну и конечно, главным достоинством Алаколя остаются его грязи, насыщенные сероводородом. Их применяют при лечении кожных заболеваний и болезнях суставов. Неподалеку, в горах, есть урочище Барлык-Арасан, где тоже имеются лечебные грязи.

Недалеко от Алаколя есть еще одно озеро – Жаланашколь. Отдых здесь способствует лечению кожных и легочных заболеваний, снимает боль в суставах. Кроме того, Урджарский район изобилует богатыми источниками минеральных радоновых вод. А его особенный степной воздух, наполненный ароматами степного разнотравья, дает значительный лечебный эффект при заболеваниях дыхательных путей и даже при заболеваниях сердца. Лечебным является и солн­це, щедро одаривающее каждого витамином D.

На родине поэта

Если вы приедете в область Абай, вам обязательно нужно посетить родные места нашего великого земляка. Именно в этих бескрайних степях кипели страсти, описываемые в романе-эпопее Мухтара Ауэзова.

Путь к пещере пролегает через урочище Жидебай, где располагалась родовая усадьба отца Абая Кунанбая. В доме, где Абай провел свои детство и юность, а также прожил последние 11 лет, сейчас открыт дом-музей, где сохранены уникальные экспонаты, повествую­щие о жизни поэта и философа. В полутора километрах от усадьбы он обрел последнее прис­танище, здесь же похоронены его бабушка Зере, отец Кунанбай, племянник Шакарим.

На сотни километров вокруг бесконечная степь и бесконечное небо. Тишину иногда нарушает шум мотора машин, едущих к священным местам. А ведь когда-то путники преодолевали немалые расстояния пешком. И если до районного цент­ра Абайского района – села Караул сегодня на легковом автомобиле можно доехать за пару часов, то наш великий земляк Абай тратил на дорогу отсюда до Семипалатинска три дня.

И обязательно нужно посетить пещеру Коныр-Аулие. Здесь, под темными сводами, раскинулось подземное озеро, которое дарит новую жизнь всем в нем искупавшимся, чудотворно действуя на здо­ровье. Легенда гласит, что у озера залечивали свои раны батыры после кровопролитных боев. Вода настолько холодная, что конечности может сразу стянуть судорогой, нестерпимо ломит кос­ти. Однако нужно не просто помочить ноги, а окунуться с головой в этот жидкий лед от трех до семи раз. Ощущения непередаваемые, но, прежде чем залезть в ледяную воду, нужно набраться смелости. Раньше здесь было темно, только в глубине таинственно мерцало озеро. Местные жители соорудили удобную лестницу с перилами и сделали подсветку. Спуск к воде стал удобным.

Вход в пещеру настолько узкий, что человек может пройти только боком. Высота расщелины – чуть более двух метров. Но метра через полтора входящий попадает на просторную площадку. Дно пещеры покрыто черными острыми и скользкими камнями, по которым надо пройти. Заходишь – и берет оторопь, когда видишь нависшие над тобой огромные каменные глыбы. К некоторым из них можно прикоснуться руками, другие находятся высоко вверху. Начиная от входа угол наклона уходит на 50 градусов. Дальше дно пещеры покрыто огромными валунами. В десяти метрах от входа лежит идол – каменный балбал. «Қалмақ» – так называют эту фигуру местные жители. Еще дальше, слева, второй сверток пещеры, в конце которого – малое подземное озеро. Но это лишь подступы к большому.

Справа от входа расположена главная пещера. Осторожно шагаешь под каменными глыбами почти полторы сот­ни метров, прежде чем перед тобой появляется небольшое блюдце-озеро с чистейшей водой голубоватого цвета – это то самое таинственное озеро. Его примерные размеры – 17–18 на 12–15 м. Озеро глубокое – до пяти метров, и вода в нем удивительной чистоты. На вкус сильно отдает известью. А еще она холодная – всего +4 градуса, но люди все же окунаются, веря в особые целебные свойства этой воды. В пещере круглый год постоянная температура – порядка +7 градусов.

На расстоянии 50 м от берега озера свод пещеры опускается очень низко над водой (всего до 40–50 см). Далее этой отметки никто из местных никогда не был. За ним открываются два зала, пос­ле которых ходы уходят дальше, сужаясь в некоторых местах. Озеро полностью не исследовано.

Интересно, что при постоянной температуре внутри пещеры участники даже одной паломнической группы по-разному описывают ощущения при купании: кого-то сковывает ледяной холод, а кто-то описывает это как погружение в кипяток, после которого тело буквально горит.

Как бы то ни было, но людям посещение озера идет только на пользу. У подножия горы расположены домики, где паломники могут совершить обряд очищения перед входом в пещеру и остаться ночевать. Природа вокруг этих известковых скал очень красивая. Здесь особая духовная атмосфера, кругом бескрайний простор.

Какие места и достопримечательности нужно обязательно посетить, туристам подскажет путеводитель. Нет необходимос­ти специально его приобретать. Достаточно лишь отсканировать QR-код в аэропорту Семея, и путеводитель на трех языках в телефоне. Каждый, кто побывал в области Абай, обязательно захочет сюда вернуться.