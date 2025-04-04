Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства касательно цифровой трансформации экономики, данных на расширенном заседании Правительства в феврале 2024 года.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Рассмотрены текущая ситуация и дальнейшие планы развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, осуществление проектов, направленных на обеспечение прослеживаемости и повышения эффективности расходования бюджетных средств посредством цифрового тенге.

С участием председателей Национального банка РК Тимура Сулейменова, Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали обсуждены меры по обеспечению открытости финансовой экосистемы, защиты прав потребителей, противодействию мошеннических транзакций, сообщила пресс-служба Премьер-министра.

Подходы к развитию ключевых компонентов финансовой инфраструктуры – межбанковской системы платежных карточек, Open API, Антифрод-центра, цифрового тенге – представил советник председателя Национального банка Бинур Жаленов.

На сегодня системами банка обрабатываются 90% всего платежного оборота в респуб­лике и около 30 млн запросов на цифровую биометрическую идентификацию. Объем свое­временно заблокированных Антифрод-центром незаконных транзакций составил 2 млрд тенге, всего выявлено свыше 36 тыс. таких инцидентов. К технологической платформе подключено 108 организаций, в том числе все банки второго уровня (БВУ), крупные платежные организации и МФО. Также в июле текущего года совместно с БВУ планируется запуск сервиса межбанковских платежей по QR.

На совещании обсужден ход развития пилотного проекта с использованием цифрового тенге, запущенного в 2024 году в целях прослеживаемости расходования государственных средств. Как сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали, проект апробируется в сферах, наиболее подверженных коррупции.

Всего на сегодня эмитировано около 250 млрд цифровых тенге. Разработчиками предусмотрена привязка уникальных цифровых меток к каждой денежной единице, что позволяет отслеживать их использование на всех этапах – от выделения до полного освоения средств.

Эффективность данного метода в АПК рассмотрена на примере исполнения программы «Ауыл аманаты» с участием фермерских хозяйств Акмолинской области. Специально запрограммированные цифровые тенге использовались при кредитовании закупа фермерами сельскохозяйственных животных и обеспечили полную прозрачность процесса, с исключением возможности фиктивных сделок.

В рамках утвержденной Дорожной карты реализация проекта нынче продолжится при строительстве железнодорожных магистралей и автомобильных дорог в Карагандинской, Павлодарской и Атырауской областях.

Следует отметить, отечественные предприниматели принимают участие в апробировании добровольно, что свидетельствует об их приверженности открытому ведению бизнеса по принципу open book. Кроме того, на базе цифрового тенге запущен пилотный проект «цифровой НДС» для повышения эффективности администрирования и ускорения процедуры возврата этого вида налога.

Премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего масштабирования Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, а также более широкого использования цифрового тенге, что обеспечит серьезную экономию бюджетных средств.

– Как отметил Глава государства, для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и «окрашивания» денег с помощью цифрового тенге. В целом большая работа проделывается Национальным банком совместно с другими заинтересованными госорганами по цифровой трансформации финансовой системы. Что касается цифрового тенге как основной темы обсуждения, я поддерживаю все ваши начинания. Нужно обратить обязательное внимание на то, чтобы внедрение цифрового тенге помогало в реинжиниринге процессов по финансированию с учетом новых реалий, – подчеркнул Олжас Бектенов. – Бизнес-процессы должны меняться и становиться более прозрачными. В отношении предпринимателей нужно руководствоваться таким постулатом: работаешь с бюджетными деньгами – будь добр раскрыть полностью, куда ты их тратишь, показать всю цепочку поставщиков, подрядчиков, субподрядчиков. Необходимо расширять пилотирование цифрового тенге.

По итогам совещания министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, промышленности и строительства, национальной экономики будут проработаны поправки в законодательство, регулирующие применение новых цифровых инструментов, а также разработку методологии программирования электронных денег.