Новый подход в субсидировании удобрений ввели в Казахстане

13 марта вступил в силу новый приказ министра сельского хозяйства о внедрении механизма авансового субсидирования отечественных удобрений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Механизм предусматривает увеличение нормы субсидий для отечественных удобрений с 50% до 60%, в то время как для иностранных удобрений она остается на уровне 50% от минимальной стоимости удобрений.

«Новый подход к субсидированию позволит аграриям получить удобрения заблаговременно по сниженным ценам, а отечественным производителям будет обеспечен гарантированный объем продаж. Реализация этого механизма способствует увеличению использования удобрений и стимулирует развитие химической промышленности, что в свою очередь, поможет достичь поставленных целей по повышению уровня производства сельскохозпродукции», - говорится в сообщении.

Кроме того, данным приказом предусмотрена возможность подачи заявок на субсидирование семян, минеральных удобрений и пестицидов, приобретенных в 2023 году.

Более подробно с изменениями можно ознакомиться по этой ссылке.