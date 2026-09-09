Ваше плодородие, госпожа наука!

Инициаторами и организаторами мероприятия выступили ТОО «Казахский институт защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева» и НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» при участии экспертов из Китая.

На конкретных примерах фермерам была предоставлена подробная информация по новейшим разработкам отечественных ученых, направленным на успешную борьбу с вредителями и болезнями плодовых садов. Местные садоводы получили возможность повысить навыки в сфере интегрированной защиты растений в условиях изменения климата и ознакомиться с передовыми научными технологиями по устойчивому ведению садоводства. С учетом мировых трендов на широкое внедрение цифровизации и применение беспилотных аппаратов для обработки садов фермеры также прошли мас­тер-класс по пилотированию агродронов.

Завотделом карантина рас­тений института кандидат био­логических наук Жанна Исина поделилась с участниками семинара особенностями интегрированной системы защиты яблоневого сада от вредных организмов. Она отметила, что залог проводимых мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями плодовых культур во многом зависит от технической обеспеченности современным диагностическим оборудованием.

В этом отношении большую помощь оказали партнеры из КНР. Они предоставили в распоряжение казахстанских ученых новейшие гаджеты, современную метеостанцию. По словам Жанны Исиной, оборудование метеостанции дает возможность делать точные прогнозы по развитию садовых болезней, таких как мучнистая роса, парша, бактериальный ожог. Цифровая аппаратура позволяет сигнализировать о развитии вредных организмов.

На данный момент в оборудовании размещен феромон, привлекающий яблонную плодожорку. С его помощью можно определить точное количество насекомых, и в случае превышения порога опасности оборудованием выдается решение по обработке сада.

Также завотделом карантина растений отметила, что с помощью девайсов прогнозируется развитие отдельных садовых болезней.

Нынешняя весна и начало лета были специфичными, характеризующимися обилием влаги. Учитывая, что ночи были холодные, а дни – жаркие, отмечались резкие перепады температуры. За счет выпадения утренней росы, соответственно, шло бурное развитие болезней. В частности, бактериального ожога. Против этого заболевания в саду КХ «Мухат» была внедрена разработка отечественного института микробиологии и вирусологии – биологический препарат против бактериального ожога, который производится в Алматы на основе молочнокис­лых бактерий. Его испытывали в течение трех последних лет, препарат обладает не только бактерицидными свойствами, но и иммуномодулирующими, росторегулирующими. В сравнении с зарубежными средствами борьбы с бактериальным ожогом он почти в два раза дешевле, а по эффективности не уступает своим зарубежным аналогам.

– При этом есть возможность снизить число обработок за счет того, что биологическая эффективность казахстанских препаратов составляет 90 процентов. Имея на руках точные данные по биоценозу в саду, садоводы обладают возможностью снижать химические обработки в пользу биологических методов борьбы с вредителями и болезнями, – подчеркнула Жанна Исина.

Интегрированная система защиты – это в первую очередь мониторинг. Зачастую фермер, не делая мониторинга, обрабатывает фруктовые множество раз, за сезон может быть сделано до 25 обработок. А это огромные затраты. В то же время можно определить биологию происхождения вредителей или инфекции и точечно применить методы борьбы – агротехничес­кие, механические, биологичес­кие или химические, что на порядок дешевле.

Главный научный сотрудник института кандидат биологических наук Бахыт Копжасаров поделился методикой внесения хищных клещей рода Amblyseius в садах юго-востока Казахстана для борьбы с насекомыми-вредителями. Такой подход к защите плодовых деревьев позволяет минимизировать применение химических препаратов либо вовсе отказаться от них и производить экологически чистую продукцию.

Многие садоводы низкие сборы урожая яблок часто связывают с заморозками или другими погодными факторами. Но Аскар Алдажаров, агроном крестьянского хозяйства «Мухат», так не считает. Он тесно сотрудничает с учеными, в его современном модельном саду проводятся испытания биологических препаратов и новых технологий по защите растений. Опираясь на свой многолетний опыт ведения садоводства, он уверенно заявляет: от погоды, весенних заморозков и зимних оттепелей сад зависит процентов на 30, остальное – в руках садовода.

Инструменты фермера сегодня – это используемые технологии, удобрения, правильная обрезка плодовых деревьев, защита от болезней и вредителей. Если все сделано правильно по научным рекомендациям, то и сборы плодов будут стабильными. Пример Аскара Алдажарова тому подтверждение: его сады дают ежегодные устойчивые сборы яблок, колебания в объемах урожая есть, но они не критичны и позволяют хозяйству получать доходы, развиваться, обновлять технику и содержать фруктохранилища.