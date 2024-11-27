Отопительный сезон ударил по карману ЖКХ 27 ноября 2024 г. 7:00 5 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО С началом отопительного сезона жители Петропавловска ощутили резкий рост расходов на коммунальные услуги. В социальных сетях появились жалобы на неожиданно большие суммы в квитанциях за тепло и электричество. Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова В октябре текущего года тариф на тепло в Северо-Казахстанской области увеличился на 10,9%. Для потребителей с приборами учета стоимость одной гигакалории теперь составляет 4 230,33 тенге без НДС. Это на 415,78 тенге больше прошлогоднего показателя. Для потребителей без приборов учета тариф вырос аналогично, но итоговая цена составила 5 534,12 тенге за Гкал. Основные причины повышения связаны с политикой «Тариф в обмен на инвестиции», увеличением заработной платы в сфере энергетики и необходимостью модернизации инфраструктуры. Стоимость электроэнергии выросла еще в феврале, однако последствия повышения жители почувствовали только осенью, начав активно пользоваться электроотопительными приборами. Рост составил 20%, и теперь цена одного киловатт-часа (без НДС) составляет 16,6 тенге при потреблении до 70 кВт·ч; 20,57 тенге за кВтч при потреблении от 70 до 150 кВт·ч; 25,71 тенге за кВт·ч при превышении 150 кВт·ч. Для домов с электроплитами минимальный тариф (15,7 тенге за кВт·ч) действует при потреблении до 90 кВт·ч, после чего цены также повышаются. Основными факторами роста тарифов на электричество стали увеличение стоимости передачи электроэнергии, повышение цен на системные услуги АО «KEGOC» и изменение доходов ТОО «Севказэнергосбыт» из-за различий между планируемыми и фактическими объемами потребления. Кто-то из жителей Петропавловска опубликовал квитанцию, в которой указано, что за октябрь ему необходимо заплатить 62 тыс. тенге. В сентябре, когда он пользовался электробатареями, сумма была меньше – 22 тыс. тенге. После включения центрального отопления электробатареи он больше не использовал, однако платеж за коммуналку составил уже 39 500 тенге. В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий посоветовали разбираться с такими случаями индивидуально. Причиной могли стать долги за прошлые месяцы, неисправность счетчика или включение в счет дополнительных услуг. По словам руководителя департамента Дамира Токтамысова, новых заявок на изменение тарифов на тепло- и электроснабжение пока не поступало. Однако горожанам стоит учитывать, что зима только началась и расходы на коммуналку могут увеличиться в зависимости от погодных условий и объемов потребления. #Петропавловск #ЖКХ #тарифы