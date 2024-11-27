Отопительный сезон ударил по карману

В октябре текущего года тариф на тепло в Северо-Казахстанской области увеличился на 10,9%. Для потребителей с приборами учета стоимость одной гигакалории теперь составляет 4 230,33 тенге без НДС. Это на 415,78 тенге больше прошлогоднего показателя.

Для потребителей без приборов учета тариф вырос аналогично, но итоговая цена составила 5 534,12 тенге за Гкал. Основные причины повышения связаны с политикой «Тариф в обмен на инвестиции», увеличением заработной платы в сфере энергетики и необходимостью модернизации инфраструктуры.

Стоимость электроэнергии выросла еще в феврале, однако пос­ледствия повышения жители почувствовали только осенью, начав активно пользоваться электроотопительными приборами. Рост составил 20%, и теперь цена одного киловатт-часа (без НДС) составляет 16,6 тенге при потреб­лении до 70 кВт·ч; 20,57 тенге за кВтч при потреблении от 70 до 150 кВт·ч; 25,71 тенге за кВт·ч при превышении 150 кВт·ч. Для домов с электроплитами минимальный тариф (15,7 тенге за кВт·ч) действует при потреблении до 90 кВт·ч, пос­ле чего цены также повышаются.

Основными факторами роста тарифов на электричество стали увеличение стоимости передачи электроэнергии, повышение цен на системные услуги АО «KEGOC» и изменение доходов ТОО «Севказэнергосбыт» из-за различий между планируемыми и фактическими объемами потребления.

Кто-то из жителей Петропавловска опубликовал квитанцию, в которой указано, что за октябрь ему необходимо заплатить 62 тыс. тенге. В сентябре, когда он пользовался электробатареями, сумма была меньше – 22 тыс. тенге. После включения центрального отопления электробатареи он больше не использовал, однако платеж за коммуналку составил уже 39 500 тенге.

В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий посоветовали разбираться с такими случаями индивидуально. Причиной могли стать долги за прошлые месяцы, неисправность счетчика или включение в счет дополнительных услуг.

По словам руководителя департамента Дамира Токтамысова, новых заявок на изменение тарифов на тепло- и электроснабжение пока не поступало. Однако горожанам стоит учитывать, что зима только началась и расходы на коммуналку могут увеличиться в зависимости от погодных условий и объемов потребления.