Более 2,3 тыс. квартир и соцобъекты Талдыкоргана подключат к новой тепломагистрали

ЖКХ

Стабильность подачи тепла для тысяч горожан обеспечит масштабный проект на улице Биржан сал, где идет полная замена одного из самых изношенных и аварийно-опасных участков тепломагистрали

Фото: modernization.kz

Свыше 2,3 тыс. квартир, более сотни частных домов, школы, больницы и предприятия одного из районов Талдыкоргана этой зимой получат надежную защиту от коммунальных аварий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Modernization.kz 

В областном центре области Жетісу в рамках Нацпроекта МЭКС ведется масштабная реконструкция магистральной теплосети. Параллельно КГП «Талдыкоргантеплосервис» обновляет Инвестиционную программу на 2026-2030 годы, которая официально вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Чтобы исключить любые технологические нарушения, за качеством выполнения работ на объекте установлен строгий трехсторонний контроль. 

На сегодня общий прогресс строительно-монтажных работ на участке составляет 41%. В непрерывном режиме на объекте задействованы более 50 специалистов. 

Общая протяженность обновляемого участка сети составляет 1,06 км. При этом 680 метров старых изношенных труб уже демонтировано, 591 метр верхних лотков смонтировано и проложено 580 метров нового трубопровода. 

После запуска новой линии надежное теплоснабжение получат 54 многоэтажных дома (2 376 квартир), 114 домов частного сектора, 6 социальных объектов и 15 предприятий района. 

Модернизация аварийного участка по улице Биржан сал позволит кардинально снизить уровень износа городских теплосетей и сократить теплопотери. Все строительно-монтажные работы и ввод магистрали в эксплуатацию планируется полностью завершить до 30 сентября 2026 года - строго к началу нового отопительного сезона. 

#Талдыкорган #ремонт #теплосети #тепломагистраль

Популярное

Все
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Соль отправится на экспорт
Партнеры и союзники
Урал – река дружбы
Дорога к звездам начинается на Земле
Дать шанс
О вечных ценностях
Книжный марафон объединяет читателей
Выбор, который определяет доверие
Урок японского парка
«Дударай» – гимн любви
Философия степного звука
Сакральный инструмент в цифровую эпоху
Когда работа сделана с душой
Знаменитая «Байса» на пороге перемен
Необузданный житель степи
За день в Астане выпало около трети месячной нормы осадков - акимат
Как развивается Мангистауская область по итогам I полугодия
Шипалы – жемчужина Бескарагая
Хранители надежд
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Приаралье: память о больших переменах
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Наследие Мангистау на земле Сыра
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Алматинцев ждет «Омония» из Кипра
В финале встретятся Испания и Аргентина
Золото, а не завод!
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Отличный старт
Президент предложил создать транснациональную цифровую инфраструктуру
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР

Читайте также

Большое обновление
Чтобы было тепло и уютно
Как платить меньше за коммуналку: рекомендации МЭКС по офор…
Тарифы в обмен на модернизацию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]