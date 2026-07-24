Более 2,3 тыс. квартир и соцобъекты Талдыкоргана подключат к новой тепломагистрали

Стабильность подачи тепла для тысяч горожан обеспечит масштабный проект на улице Биржан сал, где идет полная замена одного из самых изношенных и аварийно-опасных участков тепломагистрали

Фото: modernization.kz

Свыше 2,3 тыс. квартир, более сотни частных домов, школы, больницы и предприятия одного из районов Талдыкоргана этой зимой получат надежную защиту от коммунальных аварий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Modernization.kz

В областном центре области Жетісу в рамках Нацпроекта МЭКС ведется масштабная реконструкция магистральной теплосети. Параллельно КГП «Талдыкоргантеплосервис» обновляет Инвестиционную программу на 2026-2030 годы, которая официально вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Чтобы исключить любые технологические нарушения, за качеством выполнения работ на объекте установлен строгий трехсторонний контроль.

На сегодня общий прогресс строительно-монтажных работ на участке составляет 41%. В непрерывном режиме на объекте задействованы более 50 специалистов.

Общая протяженность обновляемого участка сети составляет 1,06 км. При этом 680 метров старых изношенных труб уже демонтировано, 591 метр верхних лотков смонтировано и проложено 580 метров нового трубопровода.

После запуска новой линии надежное теплоснабжение получат 54 многоэтажных дома (2 376 квартир), 114 домов частного сектора, 6 социальных объектов и 15 предприятий района.

Модернизация аварийного участка по улице Биржан сал позволит кардинально снизить уровень износа городских теплосетей и сократить теплопотери. Все строительно-монтажные работы и ввод магистрали в эксплуатацию планируется полностью завершить до 30 сентября 2026 года - строго к началу нового отопительного сезона.