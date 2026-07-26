В Астане завершили первый проект реновации с привлечением частных инвестиций

ЖКХ

Новый жилой комплекс построили на месте ветхого жилья в районе Байконыр

Фото: Акимат Астаны

В районе Байконыр состоялось открытие жилого комплекса «Дармен-1», который стал первым объектом, реализованным в рамках госпрограммы реновации с привлечением частных инвестиций, передает Kazpravda.kz.

Проект реализован во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по привлечению частных инвесторов к обновлению ветхого жилищного фонда. 

«Жилой комплекс "Дармен-1" стал первым объектом, построенным в рамках государственной программы реновации за счет частных инвестиций. Новый механизм предусматривает выкуп земельных участков, снос ветхого жилья и строительство современных многоквартирных домов, что позволяет обновлять городскую среду без переноса жителей в другие районы столицы», - сообщили в акимате Астаны.

Строительство комплекса началось в январе 2025 года и завершилось спустя 17 месяцев. Дом состоит из двух подъездов и включает 158 квартир. По словам руководителя проекта Олжаса Акыбаева, относительно небольшое количество квартир делает жилой комплекс более комфортным для проживания.

Жители района отмечают, что Байконыр в последние годы заметно меняется: благоустраиваются улицы, появляются новые общественные пространства и современные жилые дома вместо ветхой застройки.

В акимате напомнили, что механизм реновации с участием частных инвесторов реализуется по поручению Главы государства. Он предусматривает привлечение застройщиков к выкупу земельных участков, сносу аварийного жилья и комплексному обновлению городских кварталов. ЖК «Дармен-1» стал первым проектом, реализованным по этой модели.

#Астана #строительство #реновация

Популярное

Все
Курултай - момент осознанного выбора
В Алматы расследуют гибель женщины после падения с девятого этажа
Волонтеры пяти стран обменялись опытом на форуме EduBridge в Павлодаре
От соглашений к совместным производствам: как форум может ускорить экономическую интеграцию Казахстана и России
Казахстанский шпажист Кирилл Проходов вышел в топ-16 чемпионата мира
В Карасайском районе открыли новое пожарное депо
Казахстан и Россия начали совместную подготовку атомщиков
В Алматы построены 35 новых сейсмостанций
Центр инклюзивного спорта построят в Таразе к 2027 году
Полиция обратилась к болельщикам перед матчем «Кайрат» – «Ордабасы»
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Полиция Жетысу призвала туристов к ответственному отдыху на Балхаше
Госгарантия сохранности пенсионных накоплений сохранится - Минтруда
В Астане завершили первый проект реновации с привлечением частных инвестиций
Поиск наркотиков, взрывчатки и людей: как работают служебные собаки полиции Астаны
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Ресайклинг при ремонте дорог
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Что туристам можно увидеть в Мангистау
Возродить сквозное судоходство
Готовить специалистов нового поколения
Большие перспективы для села
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на объекты КТК
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как исполняются поручения Президента
Цифровые музеи и онлайн-архивы - Казахстан выступил с инициативой в ШОС
Дорога к звездам начинается на Земле
Пенсионные накопления – под защитой государства
Робособака следила за безопасностью на Дне металлурга в Карагандинской области
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистические хабы и соцобъекты открылись в регионах РК
Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу
Объем производства металлургии Казахстана достиг 19 трлн тенге
Четырехлетнюю девочку спасли из запертой квартиры в Конаеве
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Гвардейцы говорят по-казахски

Читайте также

Более 2,3 тыс. квартир и соцобъекты Талдыкоргана подключат …
Большое обновление
Чтобы было тепло и уютно
Как платить меньше за коммуналку: рекомендации МЭКС по офор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]