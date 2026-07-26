В Астане завершили первый проект реновации с привлечением частных инвестиций

Новый жилой комплекс построили на месте ветхого жилья в районе Байконыр

Фото: Акимат Астаны

В районе Байконыр состоялось открытие жилого комплекса «Дармен-1», который стал первым объектом, реализованным в рамках госпрограммы реновации с привлечением частных инвестиций, передает Kazpravda.kz.

Проект реализован во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по привлечению частных инвесторов к обновлению ветхого жилищного фонда.

«Жилой комплекс "Дармен-1" стал первым объектом, построенным в рамках государственной программы реновации за счет частных инвестиций. Новый механизм предусматривает выкуп земельных участков, снос ветхого жилья и строительство современных многоквартирных домов, что позволяет обновлять городскую среду без переноса жителей в другие районы столицы», - сообщили в акимате Астаны.

Строительство комплекса началось в январе 2025 года и завершилось спустя 17 месяцев. Дом состоит из двух подъездов и включает 158 квартир. По словам руководителя проекта Олжаса Акыбаева, относительно небольшое количество квартир делает жилой комплекс более комфортным для проживания.

Жители района отмечают, что Байконыр в последние годы заметно меняется: благоустраиваются улицы, появляются новые общественные пространства и современные жилые дома вместо ветхой застройки.

В акимате напомнили, что механизм реновации с участием частных инвесторов реализуется по поручению Главы государства. Он предусматривает привлечение застройщиков к выкупу земельных участков, сносу аварийного жилья и комплексному обновлению городских кварталов. ЖК «Дармен-1» стал первым проектом, реализованным по этой модели.