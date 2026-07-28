Цифровизация ЖКХ: платформу Smart Turmys готовят к запуску в РК

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Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства доложил о проводимой работе по автоматизации и цифровизации ЖКХ, сообщает Kazpravda.kz

Он отметил, что на сегодня в республике активно проводится цифровая модернизация коммунальной инфраструктуры, включая автоматизацию объектов и установку интеллектуальных приборов учета.

«К 2029 году планируется обеспечить стопроцентную приборизацию коммунальной инфраструктуры в городах республиканского и областного значения. Ключевым элементом экосистемы ЖКХ станет платформа Smart Turmys. Уже в IV квартале текущего года планируется запуск ее первых модулей в опытную эксплуатацию. Платформа позволит вести единый реестр абонентов, цифровой учет коммунальных платежей и мониторинг потребления всех коммунальных ресурсов. Это повысит прозрачность работы отрасли, позволит сократить потери и создаст основу для дальнейшей цифровой модернизации ЖКХ», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность внедрения цифровых инструментов в энергетический и коммунальный секторы.

«Цифровые инструменты в энергетическом и коммунальном секторах обеспечивают прозрачность и более высокую эффективность всех бизнес-процессов. Министерствам промышленности и строительства и энергетики ускорить внедрение единой цифровой платформы Smart Turmys», — поручил Олжас Бектенов.

Также поставлена задача по утверждению до 1 сентября т.г. единых стандартов к приборам учета коммунальных ресурсов и программному обеспечению с разделением на группы потребителей.