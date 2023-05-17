Пакет с патронами нашли на улице в Петропавловске

Фото МВД РК

35-летний петропавловец обнаружил пакет с патронами на пересечении улиц Г. Мусрепова и Жамбыла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Горожанин незамедлительно обратился в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла пакет с 11 патронами к нарезному оружию.

Экспертиза показала, что это боеприпасы, пригодные к производству выстрелов, калибров 5,56х45 и 7,62х39, подходят к охотничьим карабинам Сайга, Вепрь и другим.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК. Полицейские устанавливают владельца патронов.