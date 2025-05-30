Памяти поэта

Память,Образование
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Школьники из Туркестана, Алматинской области и Атырау стали лучшими по итогам рес­публиканского конкурса «Ілияс Жансүгіров оқулары», финал которого прошел в Талдыкоргане.

фото областного управления образования

На финальный этап «Ілияс Жансүгіров оқулары» в Талдыкорган съехались более 100 школьников из всех регионов страны, они показали себя лучшими в районных и областных чтениях. Как и в прошлые годы, организаторы придерживались двух целей – популяризации среди молодежи произведений Ильяса Жансугурова и выявления творческих способностей, эстетических вкусов и природных талантов учащихся.

Состав жюри был строгим и именитым, в него вошли члены Союза писателей Казах­стана, лауреаты престижных литературных премий, акыны, преподаватели КазНУ им. аль-Фараби, КазНПУ им. Абая, Жетысуского университета им. Ильяса Жансугурова, а также лучшие школьные педагоги страны.

Участникам конкурса нужно было выступить в пяти номинациях. Первая «Ілияс – эпик ақын» подразумевала знание знаменитой поэмы «Құлагер» наизусть. Вторая – «Жаз! Жаз! Қалам, жорғалап». Здесь по условиям конкурса нужно было написать авторское стихотво­рение на свободную тему. Третья – выступление на сцене с чтением любимого произведения. Четвертая «Сұлу сөздің сүлейі» – на собственный анализ литературного произведения. И в последней участники должны были защитить заранее подготовленные буктрейлеры – короткие видеоролики, представляющие какие-либо книги.

По итогам состязаний победителями в разных номинациях названы Айдана Басымбек из Туркестана, Айнұр Махатали и Ерасыл Дәулетбай – из Алматинской области, Кәусар Жанатқызы и Орынбасар Елтайұлы из Атырау.

– Рад был посетить и увидеть Талдыкорган – это город, в котором я родился, – рассказал учащийся 10-го класса школы-гимназии города Конаева Ерасыл Даулетбай, получивший Гран-при в номинации «Ілияс – қарасөз шебері». – Я очень долго готовился к этому конкурсу, постарался передать эмоции, которые вложил Ильяс в свое произведение «Қуыршақ», переживая за судьбу казахской женщины. Очень благодарен своим школьным наставникам за работу со мной.

Напомним, Ильяс Жансугуров родом из аула Аксуского района области Жетысу, сейчас это село имени Жансугурова. А в Талдыкоргане, областном центре региона, есть литературный музей Жансугурова, которому уже более сорока лет. По итогам последних трех лет он признан лучшим музеем области.

Областной литературный музей Ильяса Жансугурова насчитывает более 6 тыс. экспонатов, большинство из которых составляют личные вещи классика казахской литературы, книги и документы. Ежегодно музей посещает более 10 тыс. человек. И у него есть, кстати, передвижная экспозиция, которую часто отправляют в районы региона. Также с этой экспозицией музейные сотрудники объехали множество населенных пунктов других регионов.

#конкурс #литература #Ильяс Жансугуров

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