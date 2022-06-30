Фото: Kazpravda.kz
Сенат , Мажилис
Парламент завершил вторую сессию VII созыва
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Парламент на совместном заседании палат завершил вторую сессию седьмого созыва, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, законодательная повестка второй сессии была достаточно содержательной.

Так, проведено 4 совместных заседания, 42 пленарных заседания Мажилиса, на которых рассмотрен 271 вопрос, и 42 пленарных заседания Сената, на которых рассмотрено 148 вопросов.

«В ходе текущей сессии в работе обеих палат было 127 законопроектов, из них 78 были приняты. В настоящее время 66 законов, принятых Парламентом, подписаны Президентом, и законы вступили в силу», - резюмировал Ерлан Кошанов.

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