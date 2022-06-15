Пассажир кирпичом разбил стекло маршрутки в Павлодаре. В настоящее время в отношении него возбуждено административное дело, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

13 июня в 12:40 часов в дежурную часть полиции Павлодара поступил вызов о том, что по улице Товарная просит помощи водитель маршрутного такси.

"61-летний водитель рассказал, что некоторое время назад у него с пассажиром произошел словесный конфликт. Пассажир начал оскорблять водителя, а затем, доехав до конечной остановки и выйдя на улицу, взял в руки кирпич и бросил его в лобовое стекло транспортного средства. Далее он взял второй кирпич, ударил им в боковое стекло", – сообщил начальник местной полицейской службы Управления полиции города Павлодара Арман Каптаев.

По данному факту полицейскими установлен 29-летний пассажир. В отношении него возбуждено административное производство по статье 434 КоАП РК за совершение мелкого хулиганства. Для принятия решения материал направлен в административный суд города Павлодара.

