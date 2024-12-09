Пассажир напал на водителя автобуса в Алматы

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Видео очередного нападения на водителя городского автобусного маршрута распространилось в Казнете 

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы пассажир напал на водителя автобуса, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Судя по видео, нарушитель разбил стекло водительской кабины, таким образом, добравшись до него, напал. 

В ДП Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Ауэзовского района проводится расследование.

«По данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемый задержан и взят под стражу», – сообщили в ДП.

Ранее сообщалось, мужчина напал с ножом на водителя автобуса в Таразе и скрылся.

Наопним также, что почти год назад в Алматы по вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев. Так, 22 декабря в Алматы Ахметжанов потребовал остановить автобус в неположенном месте и, получив отказ, дважды ударил водителя по лицу. Та потеряла сознание и не могла управлять транспортом. В результате автобус наехал на пешеходов. Погибли 3 человека и еще 4 получили травмы. Виновник получил 8 лет лишения свободы. 

 

#водитель #нападение #автобус #пассажир

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