Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: пассажиру вынесли приговор

8 лет лишения свободы получил пассажир, по вине которого произошло ДТП и погибли люди, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Скриншот видео

В ходе открытого судебного процесса по делу о смертельном ДТП с автобусом в Алматы 32-летнему подсудимому вынесли приговор.

Пассажир Дархан Ахметжанов признан виновным в хулиганстве и смерти людей по неосторожности.

«Суд принял решение в отношении Дархана Ахметжанова признать виновным по двум статьям, путем сложения назначить 8 лет лишения свободы», – огласил приговор судья Такен Шакиров.

Отбывать срок осужденный будет в колонии минимальной безопасности.

Также суд постановил осужденного выплатить компенсацию потерпевшей Айнур Кусаиновой, которая является вдовой погибшего Айдоса Кусаинова, 6 393 250 тенге в качестве материальной компенсации, 5 млн тенге - моральной компенсации и 250 тысяч тенге за услуги адвоката.

Напомним, 22 декабря в Алматы Ахметжанов потребовал остановить автобус в неположенном месте и, получив отказ, дважды ударил водителя по лицу. Та потеряла сознание и не могла управлять транспортом. В результате автобус наехал на пешеходов. Погибли 3 человека и еще 4 получили травмы.