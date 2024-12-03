Мужчина напал с ножом на водителя автобуса в Таразе и скрылся

Криминал, Задержания
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он был объявлен в розыск

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ДП Жамбылской области сообщили о задержании подозреваемого в покушении на убийство водителя автобуса, передает корреспондент Kazpravda.kz 

«Сотрудниками Департамента полиции Жамбылской области при координации областной прокуратуры в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Алматы задержан гражданин «М.М.», ранее объявленный в розыск за совершение покушения на убийство (ст. 24 ч. 3 - 99 ч. 2 УК)», - говорится в информации.

В полиции напомнили, что 27 августа 2024 года на территории города Тараз во время незначительного конфликта, вооружившись ножом, мужчина напал на водителя общественного транспорта, причинив последнему тяжкие телесные повреждения.

«Задержанный водворен в изолятор временного содержания, в отношении него избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Проводится досудебное расследование», – добавили в ДП.

#розыск #нападение #арест #нож

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