Убытки на 90 млн тенге понесли павлодарские предприниматели

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Как сообщается, прокуратура Павлодарской области провела анализ исполнения договоров по организации питания в школах. Его результаты показали, что расчеты сумм питания произведены с нарушениями требований предпринимательского кодекса, правил организации питания, налогового и бюджетного законодательств.

В надзорном органе установили, что управление образования, в ходе составления бюджетных заявок, в расчет стоимости одноразового школьного питания не приняло во внимание ставку НДС (12%). Оплата за организацию питания производилась за вычетом налога, то есть 402 тенге вместо положенных 450 тенге на одного ученика. Эти обстоятельства повлекли нарушение прав 33 хозсубъектов, работавших в сфере общественного питания.