Убытки на 90 млн тенге понесли павлодарские предприниматели

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В Павлодаре из-за неправильных расчетов управления образования предприниматели понесли убытки в размере 90 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz 

 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, прокуратура Павлодарской области провела анализ исполнения договоров по организации питания в школах. Его результаты показали, что расчеты сумм питания произведены с нарушениями требований предпринимательского кодекса, правил организации питания, налогового и бюджетного законодательств. 

В надзорном органе установили, что управление образования, в ходе составления бюджетных заявок, в расчет стоимости одноразового школьного питания не приняло во внимание ставку НДС (12%). Оплата за организацию питания производилась за вычетом налога, то есть 402 тенге вместо положенных 450 тенге на одного ученика. Эти обстоятельства повлекли нарушение прав 33 хозсубъектов, работавших в сфере общественного питания.

«По акту надзора практика формирования бюджетных заявок пересмотрена. Предпринимателям выплачена необоснованно удержанная сумма НДС в размере 90 млн тенге. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель руководителя управления образования области», — заключили в ведомстве.

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