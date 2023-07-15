Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе

Пожилой мужчина неожиданно потерял сознание в торговом доме "Сказка". До приезда врачей покупатели пытались оказать ему помощь и привести в чувство, передает Кazpravda.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz .

Фото: Kazpravda.kz

68-летний экибастузец скончался в душном торговом доме, не приходя в сознание.

Как сообщила пресс-служба станции областной скорой медицинской помощи, вызов поступил от прохожего в 13:41. Медицинской бригаде вызов был передан по первой категории срочности. По данным навигационной системы, медики прибыли на место за 10 минут.

"Кардиограмма показала асистолию и отсутствие ритма сердца. Мужчина был без сознания, дыхание и пульсация на его сонной артерии отсутствовали. Бригада незамедлительно начала реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, оказались безуспешными", – рассказали медики.

Между тем, очевидцы пожаловались на невыносимую жару в торговом центре. Возможно, это и послужило причиной трагедии.