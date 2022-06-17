Пенсионерку с инвалидностью изнасиловали в Алматинской области

В Алматинской области полицейские Карасайского района расследуют дело об изнасиловании пенсионерки с инвалидностью. В преступлении подозревается 32-летний мужчина. Он, по версии следствия, надругался над пожилой женщиной на одной из дач близ города Каскелен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Неожиданный стук в дверь в 3 часа ночи разбудил старушку. Женщина вышла посмотреть, кто это; незнакомец попросил войти. Получив отказ, он вернулся спустя полчаса. Разбив окно, проник внутрь дома.

Роковую ночь 63-летняя пенсионерка вспоминает с ужасом и со слезами на глазах. Она согласилась на интервью в условиях анонимности. По словам потерпевшей, у нее вторая степень инвалидности - она с трудом передвигается. Подозреваемый изнасиловал ее несколько раз.

"Я боялась, что он может меня убить. Делала все, что он скажет. Несмотря на то, что все делала, он меня оглушил, затем избил и изнасиловал. У него в руках была бутылка. Он грозился меня зарезать. Он мне в сыновья годится, он растоптал мою гордость. Насиловал он меня не только дома: взял меня за волосы, потащил к бане, где снова надругался. Мне тяжело это вспоминать...", – говорит жительница области.

Вырваться из рук изверга женщине удалось после того, как он уснул. Она позвала на помощь соседей, а те уже вызвали полицию.

"Как только на пульт поступило сообщение о данном инциденте, следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место преступления. Подозреваемого в доме не обнаружили, он сбежал. Однако его установили по горячим следам, а именно по отпечаткам пальцев рук и обуви, которую он оставил на месте происшествия", - сообщила следователь Следственного отдела Карасайского районного ОП Жансая Сериккызы.

Задержать предполагаемого насильника сотрудникам полиции не составило труда. Подозреваемым оказался 32-летний местный житель. Сейчас он находится в следственном изоляторе и ждет суда.

"Уголовное дело возбудили по факту изнасилования. По статье 120, части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно "изнасилование лица". Ему грозит от 5 до 8 лет", – добавила следователь.

По данным полиции, с начала года в Карасайском районе зарегистрировано 5 подобных фактов. Всего в отношении женщин совершено 19 противоправных действий.