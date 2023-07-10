Перечень сильнодействующих веществ утвержден в Казахстане

В перечень сильнодействующих веществ с вредным воздействием на человека вошли 94 наименования.

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В Казахстане утвержден перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Уточняется, что в перечень вошли 94 сильнодействующих вещества, среди которых имеются препараты, влияющие на центральную нервную систему, группы анаболических стероидных препаратов и другие.

«Лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, отпускаются только по рецепту, так как представляют опасность для здоровья человека, вызывают серьезные нежелательные реакции при их применении без медицинского наблюдения», – предостерегли в наццентре.

Список утвержден приказом министра здравоохранения.