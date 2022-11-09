Переименовать ряд улиц предложили в Астане

Сразу нескольким улицам, которые сегодня носят проектные цифровые наименования, предлагается присвоить имена видных деятелей. Подробнее об этом на очередном заседании ономастической комиссии города Астаны рассказал руководитель управления по развитию языков и архивного дела столицы Сакен Есиркеп, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Новые улицы расположены в разных частях города и сегодня носят проектные названия в виде цифр, сказал в обоснование Сакен Есиркеп.

Так, по его словам, по Алматинскому району улице А23 предложено присвоить имя участника Второй мировой войны писателя-фронтовика, журналиста и прозаика Аскена Набиева. А улице А24 – имя поэта лауреата Государственной премии РК Сырбая Мауленова.

Также предлагается объединить улицы 23 и 16 и Магжана Жумабаева и назвать проспектом Магжана Жумабаева.

Улицу Гейдара Алиева недалеко от Министерства внутренних дел предлагается переименовать в улицу Диханколь в честь населенного пункта в Костанайской области.

Проектную улицу Е12 в Есильском районе предлагают назвать в честь Героя Советского Союза Маншук Маметовой. А нынешнюю переименовать в улицу Карамерген в честь крупнейшего средневекового города в древней дельте реки Или.

Улицу Е20 предлагается назвать именем ученого-энергетика академика Национальной академии наук РК, одного из основателей энергетической науки в Казахстане Шапыка Шокина, а улицу Е753 – в честь видного государственного и общественного деятеля ученого-историка Санжара Асфендиярова.

В Есильском районе переименование коснется улицы Сауран – ей предлагают присвоить имя первого президента Республики Азербайджан Гейдара Алиева.

Сакен Есиркеп также сообщил, что ведется работа по переносу проспекта Аль-Фараби на 38-ю улицу на левом берегу.

По Сарыаркинскому району предлагается назвать проектную улицу 197 именем видного представителя детской литературы автора произведения «Менің атым Қожа» Бердибека Сокпакбаева, а улицу 189 – именем султана Бейбарыса.