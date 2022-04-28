Перепись сайгаков стартовала в Казахстане

В Казахстане стартовала перепись сайгаков. В течение месяца специалисты ежедневно будут проводить работы по подсчету животных. По предварительным данным, их количество в этом году должно превысить отметку в 1 миллион. Однако нарастает опасность и со стороны браконьеров, которые охотятся на дорогостоящие рога, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Как сообщает телеканал, сейчас время отела сайги, поэтому эта самая удобная пора для переписи животных. На просторах Бетпак далы на сегодня уже зарегистрировано около 300 000 сайгаков. По прогнозам специалистов, в этом году их станет еще больше. С помощью специального устройства они определяют точное количество семейства полорогих. Браконьеров в этих регионах пресекают крайне редко.

"С конца 2019 года у нас пошло ужесточение в законе - это статьи 337 и 339. Сейчас за отстрел дается от 3 до 5 лет. В связи с этим, по сравнению с прежними годами каждый год браконьерство уменьшается", - отметил официальный представитель "РГКП по "Охотзоопром" Мадияр Имашев.

В пустыне Бетпак дала обитает большое количество сайгаков. Она охватывает Карагандинскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Костанайскую области. Общая площадь - 56 миллионов гектаров. Популяция этих парнокопытных также выражена в уральской и устюртской пустынях. В этом году для переписи сайги выделено 200 часов.

"Ежегодно перепись сайги проходит весной. Почему? Дело в том, что зимой сайгаки обрастают теплой, почти белой шерстью до 7 сантиметров. Это, в свою очередь, позволяет легко обнаружить именно весной, когда снег уже растаял", - пояснил начальник отдела "РГКП по "Охотзоопром" Бахтияр Рамазанов.

В прошлом году количество сайгаков превысило 800 000. В этом, по прогнозам специалистов, цифра может достигнуть до 1,5 миллиона. Вот только подобная статистика не совсем радует крестьян, чьи сельскохозяйственные угодья вытаптывают сайгаки. В свою очередь, специалисты "Охотзоопрома" винят в этом работу местных акиматов, которые не предусмотрели земли для выпаса диких животных.