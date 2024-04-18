Пересмотреть правила возмещения ущерба пострадавшим от паводка предложила сенатор

Проблемы пострадавших во время паводков в регионах в своём депутатском запросе на пленарном заседании озвучила сенатор Асем Рахметова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

В ходе встреч с пострадавшими, сенатору часто задавали вопросы о том, что некоторым людям сложно доказать размер материального ущерба из-за разрушенных или смытых водой домов. В затруднительном положении оказываются и те, кто не успел официально зарегистрировать свою недвижимость, а также построил дома на дачных участках.

«Люди, проживающие в арендных домах в затопленных населенных пунктах, не имеют доступа к единовременной компенсации, предоставляемой государством. Жители с большим количеством долгов и кредитов, и заблокированными счетами также не могут получить единовременную выплату. Во время поездок сенаторов в регионы в пунктах эвакуации местные жители поднимают актуальные для них вопросы и просят оказать содействие в поиске решений на республиканском уровне», - сказала сенатор Рахметова.

В этой связи, депутат предложила внести изменения в Правила возмещения ущерба, а именно разработать механизм возмещения ущерба за жильё, оценку которого невозможно произвести по причине полного разрушения, либо утраты в период прохождения паводка, а также включить возмещение ущерба, причиненного нежилым строениям и имуществу, в том числе утерянного в период паводка.