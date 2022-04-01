Четыре года назад я опубликовал в газете «Казахстанская правда» статью «Не зря едим мы хлеб в воротах!..». Это был своеобразный первоапрельский обзор ляпов, допущенных в эфире нашими телевизионными спортивными комментаторами.

Веселый материал понравился некоторым моим коллегам-газетчикам, но не вызвал особого восторга у тружеников микрофона. Ругаться со мной телеколлеги не сочли нужным, но некоторые на соревнованиях стали посматривать искоса. Наверное, те, кому я напомнил их «крылатые выражения»…

И вот прошло четыре года. Целое олимпийское четырехлетие. Пора всем сказителям, так или иначе причастным к спорту, похвастать своими новыми достижениями. Собственно, не нужно переодеваться в спортивную форму многочисленным экспертам, обозревателям, привыкшим перед телевизионными камерами раскладывать по полочкам все действия и бездействия футболистов, рассказывающим, как в том или ином моменте сыграли бы лично они (хотя даже на уровне чемпионатов республики сами никогда не выступали), как надо прыгать могулистам, гимнастам, легкоатлетам, «летающим лыжникам» и фигуристам. Про их нынешнюю готовность вновь расскажет мой блокнот, сохранивший перлы теперь уже последнего олимпийского цикла.

Язык мой – враг мой

Сразу можно отметить, что записей у меня на этот раз меньше, чем прежде. С одной стороны, можно порадоваться: коллеги начали говорить грамотнее, в их речах становится меньше ошибок, штампов, канцеляризмов, больше – верных толкований ситуаций приглашенных на эфир известных тренеров, вчерашних знаменитых спортсменов…

Но, согласитесь, скучно нам, зрителям, будет еще и во время соревнований слышать одни лишь правильные речи, попасть в ситуа­цию, когда за весь репортаж ни разу не улыбнешься. А как хочется напрячь ум, чтобы понять, о чем эта фраза: «Нужно боксировать не только с боксерами, но и с другими составляющими». Это про что или про кого, кто они такие – «другие составляющие»? Вот я сразу не понял, но у меня есть еще одно, следующее, олимпийское четырехлетие, чтобы разобраться в тонкостях умопостроения коллеги. Тем и хороши перлы – они вне времени, на века. Если, конечно, попали мне в блокнот и когда-то были извлечены из него.

Что-нибудь веселенькое мы еще из него извлечем, но пока немного о правильности речи. Не думаю, что верно говорить: «Сразиться против Иванова» и «Выиграть Сидорова». Сразиться можно с Ивановым, а выиграть у Сидорова. То же самое и о фразе «Мы вещаем английскую Премьер-лигу». Здесь явно не хватает предлога «об» – об английской Премьер-лиге.

Возможно, спорными покажутся другие примеры из лексикона наших коллег. Возьмем безобидную, вернее, правильную, на первый взгляд, фразу «Турнир пятиборцев на призы Амангельды Иманова». Но Иманова давно нет с нами, и именных призов он ­учредить никак не мог. Правильное название этих соревнований, да и всех мемориальных турниров, – «на призы памяти» Иманова, Тулегена Тохтарова, Хаджимукана Мунайтпасова…

Мы часто слышим: «Покажет трансляцию», «У «Кайрата» 48 баллов», «Пробил штрафной удар»… Но ведь трансляция – это уже показ, и потому «покажет показ» – абракадабра. Замысловатее второй пример. Здесь комментатор путает спортивные понятия «очки» и «баллы». Очки – это автоматичес­ки начисляемые единицы, полагающиеся за победы в состязаниях. В игровых видах (например, в футболе – 3 очка за победу, 1 – за ничью, 0 – за поражение: так договорились во всем мире, такова цена победы и ничьей). А баллы начисляются не секундомерами или электронными табло. Здесь обязательно есть присутствие дополнительных судей, которые на соревнованиях гимнасток выставляют свои оценки еще и за артистизм, на турнирах по прыжкам на лыжах – за технику исполнения этих самых прыжков. Вот отсюда и получается итоговая оценка в этих и некоторых других видах спорта (синхронное плавание, фристайл, прыжки в воду, почти все виды борьбы и т. д.), выражаемая в баллах. Оценка, выставленная с «добавленной стоимостью» в виде эмоциональной и индивидуальной оценки судьи, и называется баллами.

В легкой атлетике, футболе, тяжелой атлетике, шахматах, лыжных гонках, конькобежном спорте при оглашении результата никто не принимает во внимание красоту забитого гола, технику скольжения лыжника или конькобежца, заброшенного сверху или снизу мяча в баскетболе, и потому там оценка работы атлетов выражается в очках. За изумительность забитого мяча никто из судей дополнительных бонусов в турнирную таблицу не добавит, это могут сделать только сами болельщики – в сердцах своих и душах. А значит, «Кайрат» и все остальные футбольные команды получают очки, а не баллы.

Как-то несуразно, если хорошенько вдуматься, звучит и фраза «Пробил штрафной удар». Ведь если вдуматься, то это – «пробил удар». Как вам такое?

Цицероны с микрофоном

Выполняю обещание еще не­много поразвлечь читателей, как это сделали недавно наши телевизионные комментаторы. Вот что они огласили в недалеком прошлом:

«Нужно сделать все возможное, чтобы сделать невозможное».

«Серик представляет красный угол ринга».

«Не чаруется он этой работы».

«В прошлом году «Жирона» на своем поле проигрывала даже чаще, чем дома».

«Справедливо главный тренер не назначил мяч в ворота «Астаны».

«Кызыл-Жар» славится играть на контратаках».

«Мы видим капитана северной части нашей страны».

«Я хотел мысль сказать».

«Передача, которая пролетела мимо».

«Одержал безоговорочное лидерство».

«Все были в единогласном шоке».

«Сыграли обратную роль».

«Путем травмы Серхио пытался продолжить атаку».

«13 тысяч 876 зрителей сегодня на газоне».

«Иванов пытался подкараулить ошибку противника»…

Некоторые имена и фамилии в этих ляпах я заменил, чтобы не компрометировать ничего не под­разумевающих и не «подкарауливающих ошибку» спортсменов. Это, наверное, правильно, как верно и то, что я не называю истинных Цицеронов с микрофонами, порадовавших нас в последние годы.

Каталоги – не для нас

Нетрудно и сейчас представить лица коллег, которых я процитировал выше, но пусть они не обижаются. Все-таки я представляю и вам советую представить, насколько сложно вести прямой репортаж с соревнований, следить и за событиями на поле, и за ­своей речью. А слово тут не воробей: вылетит – не поймаешь.

У газетчиков тоже не воробей, и поймать можно и нужно. Для наглядности расскажу о тех барьерах безопасности, которые были, например, в «Казахстанской правде» лет 30–40 назад. Тогда, условно говоря, мой репортаж с соревнований с ошибками или без них сначала печатала машинистка, и уже на этой стадии мог­ла исправить явный ляп. Потом сверял с оригиналом сам автор. Затем материал читал и правил заведующий отделом информации и спорта. После него читал и правил курировавший наш отдел заместитель редактора газеты. После него напечатанные листы попадали линотипистке, в гранках и на полосе текст читали корректоры, за ними – дежурные по номеру журналисты, «свежий глаз» из числа коллег. На просмотре уже сверстанных полос репортаж мог прочитать кто угодно из присутствующих…

И как в таких тисках «цензуры» отдельно взятой ошибке можно было уцелеть на полосе? Да запросто! Правда, это было «не в нашем районе» (цитирую товарища Саахова), но периодически такое проскальзывало. В футбольных репортажах, например, встречались такие фразы: «Мяч пролетел над верхней перекладиной» (как будто у ворот была перекладина нижняя). Или «Мяч угодил прямо в нижнюю «девятку» (хотя на расчерченных для тренировок воротах «девятки» были только в верхних углах ворот, а в нижних – «тройки»)…

Хочется верить, что к теме казусов, ляпов, ошибок и опечаток в казахстанских газетах я еще вернусь, и это будет большое и серьезное исследование. А пока – лишь маленький кусочек из того, что может войти в будущую работу.

Наши газеты прошлых лет. Спортивные полосы, подборки, отдельные материалы. Разные авторы, опыт работы в СМИ, спортивные предпочтения. Но у всех одна беда – вопиющее незнание географии. И нежелание журналистов купить элементарный географический атлас за рубль двадцать.

И вот они блещут на газетных страницах:

«Автомобилист» (Караганда) – «Кристалл» (Саратов) – 3:3… Остро атаковали подмосковные хоккеисты, доставив немало хлопот вратарю «Автомобилиста» Владимиру Баландину».

Это спортсмены Саратова – подмосковные? А вовсе не волжане? Расстояние от Саратова до Моск­вы – 906 километров, чуть меньше – до Подмосковья. С таким же успехом (вернее, познанием географии) можно назвать Подмосковьем столицу Финляндии город Хельсинки и столицу Латвии Ригу. Они стоят на таком же расстоянии от Москвы, что и Саратов. Вот согласятся ли прибалты на это?

«Алма-Ату посетила женская национальная сборная по летнему хоккею из КНДР. На стадионе «Спартак», что в парке культуры и отдыха, гостьи из Китая провели четыре товарищеских матча с ведущим казахстанским клубом по хоккею на траве – алма-атинским «Связистом».

КНДР и КНР часто путали в наших газетах, но ни спортсмены Корейской Народно-Демократической Республики, ни Китайской Народной Республики апелляций не подавали. Наверное, привыкли. Или хватало такта…

«… 14-летней алмаатинке предстоит «скрестить» ракетку с более опытной Еленой Лужных из Душанбе… Издерганная своими неудачами туркменская теннисистка то апеллировала к судье, то обижалась на публику, которая страстно поддерживала хозяйку корта».

Ну, здесь-то все очевидно: Душанбе – столица Таджикистана, а не Туркменистана, Лужных, очевиднее всего, не могла быть туркменской спортсменкой.

«Участники предстоящих Олимпийских игр в Мексике уже сейчас подыскивают для тренировок схожие с условиями высокогорья места… Среди олимпийцев, готовящихся к турниру рыцарей многих качеств на древней земле инков, и один казахстанец – это енбековец, мастер спорта международного класса Виктор Сватенко».

На территории Мексики раньше проживали ацтеки, а не инки, даже главный стадион столицы Мексики – города Мехико – называется «Ацтека». Но журналист не понял, что, излишне понадеявшись на свою память, он не только исказил историю, но и перепутал Северную Америку с Южной Америкой, где в древности проживали соответственно ацтеки и инки.

Очень интересные географичес­кие открытия наши журналисты совершили в период подготовки атлетов СССР и СНГ к летним Олимпийским играм 1992 года в Барселоне. Почитаем некоторые репортажи тех лет:

«Напомним, что Ермакова в Барселоне выступит на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем и в эстафете 4 х 100 мет­ров кролем… Что ж, пожелаем Жене стрелой лететь на голубых олимпийских дорожках в Стране басков».

« – Значит, думаешь о Барселоне?

– В течение предстоящих полутора лет все мои мысли будут связаны с главными стартами четырехлетия, которые пройдут в столице Андалузии».

«То есть для «профи» Барселона была скорее рекламным трюком, чем желанным турниром. Они не почувствовали того олимпийского духа, который царил в столице Испании».

Во как досталось Барселоне накануне Олимпийских игр! Ее провозгласили и столицей Испании, и сделали столицей Андалузии, и назвали столицей Страны бас­ков… А она как стояла на побережье Средиземного моря, как была столицей Каталонии, так и осталась там же и в прежнем статусе…