Первому министру обороны посвящается

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Любовь Доброта

В Туркестанском областном историко-краеведческом музее проходит выездная выставка «Герой в сердцах народа».

фото пресс-службы Шымкентского военного гарнизона

Выставка организована в честь 100-летия первого министра обороны Казахстана, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова Государственным военно-историческим музеем Вооруженных сил совместно с Туркестанским областным историко-краеведческим музеем. В течение года ее увидят более чем в десяти городах Казахстана.

Первыми посетителями выставки стали сотрудники городского департамента по делам обороны, военнослужащие отдела военной полиции Шымкентского гарнизона, ветераны Вооруженных сил, воины-интернационалисты, участники боевых действий, воспитанники военно-патриотических клубов «Жас сарбаз» и военный оркестр войсковой части 35748. Экспозиция состоит из трех разделов. Первый раздел рассказывает о жизни генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, второй посвящен его боевому пути во время Великой Отечественной войны, а третий знакомит с его деятельностью как министра обороны.

На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов Центрального музея Минис­терства обороны РК, а также из личного архива ­Сагадата Нурмагамбетова. Среди экспонатов можно увидеть личные вещи, не публиковавшиеся ранее фотографии, документы и награды.

Организаторы проекта подчеркивают, что чествование первого министра обороны Казахстана будет способствовать военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также повышению имиджа Вооруженных сил РК, дальнейшему развитию музейного дела.

#выставка #память #Сагадат Нурмагамбетов #100-летие #министр обороны

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