Первому министру обороны посвящается Статьи 8 февраля 2024 г. 0:00 44 Любовь Доброта В Туркестанском областном историко-краеведческом музее проходит выездная выставка «Герой в сердцах народа». фото пресс-службы Шымкентского военного гарнизона Выставка организована в честь 100-летия первого министра обороны Казахстана, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова Государственным военно-историческим музеем Вооруженных сил совместно с Туркестанским областным историко-краеведческим музеем. В течение года ее увидят более чем в десяти городах Казахстана. Первыми посетителями выставки стали сотрудники городского департамента по делам обороны, военнослужащие отдела военной полиции Шымкентского гарнизона, ветераны Вооруженных сил, воины-интернационалисты, участники боевых действий, воспитанники военно-патриотических клубов «Жас сарбаз» и военный оркестр войсковой части 35748. Экспозиция состоит из трех разделов. Первый раздел рассказывает о жизни генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, второй посвящен его боевому пути во время Великой Отечественной войны, а третий знакомит с его деятельностью как министра обороны. На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов Центрального музея Министерства обороны РК, а также из личного архива Сагадата Нурмагамбетова. Среди экспонатов можно увидеть личные вещи, не публиковавшиеся ранее фотографии, документы и награды. Организаторы проекта подчеркивают, что чествование первого министра обороны Казахстана будет способствовать военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также повышению имиджа Вооруженных сил РК, дальнейшему развитию музейного дела. #выставка #память #Сагадат Нурмагамбетов #100-летие #министр обороны