Петропавловск, бывший лидер по темпам ремонта многоэтажных домов, сегодня в числе аутсайдеров
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Андрей Кратенко
В проблеме разбирались члены Общественного совета Северо-Казахстанской области. Они отметили, что уже половина жилых домов нуждается в капитальном ремонте, а область в целом занимает четвертое место – с конца – по числу аварийных и старых домов. Рефреном повторялась мысль о том, что жилищный фонд стареет, а его обслуживание требует все больше средств на ремонт и обновление. Между тем далеко не все жильцы проявляют интерес к программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства.