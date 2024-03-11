Петропавловск, бывший лидер по темпам ремонта многоэтажных домов, сегодня в числе аутсайдеров

Общество
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Андрей Кратенко

В проблеме разбирались члены Общест­венного совета Северо-Казахстанской области. Они отметили, что уже половина жилых домов нуждается в капитальном ремонте, а область в целом занимает четвертое место – с конца – по числу аварийных и старых домов. Рефреном повторялась мысль о том, что жилищный фонд стареет, а его обслуживание требует все больше средств на ремонт и обновление. Между тем далеко не все жильцы проявляют интерес к программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

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В 2024 году планируется отремонтировать только шесть домов на общую сумму 536 млн тенге. Еще для 11 домов разрабатывается документация на ремонт крыш и замену лифтов. Считается, что ежегодно нужно ремонтировать не менее 20 многоэтажных домов, чтобы достичь хотя бы среднего по республике уровня в этом направлении.

Член Общественного совета Павел Афанасьев обвинил жилищную инспекцию в том, что она якобы не желает оказывать финансовую поддержку в подготовке проектной документации.

– Жилищная инспекция должна обследовать жилой фонд, – прямо заявил он.

В ответ исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и ЖКХ Жанат Садвокасов сообщил о намерении разработать трехлетнюю «дорожную карту», в рамках которой пройдет техническое обследование жилого фонда, а в итоге будет составлен перечень домов и лифтов, подлежащих ремонту.

– Лучше сейчас капитально отремонтировать дома, чем потом вкладывать средства в строительство новых, – считает Жанат Садвокасов. – В августе мы поедем защищать проекты 2025 года, попросим у Минэнерго дополнительные средства.

На заседании Общественного совета прозвучали нарекания в связи с завышенными сметами на ремонт. Дескать, крыша стандартного пятиэтажного дома из шес­ти подъездов обходится в 60 млн тенге, хотя красная цена ремонту – не более 25 млн. Откуда такие расценки? Руководитель городской жилищной службы Асет Исмагулов пояснил, что в стоимость проекта, помимо самих работ, входят еще и разработка проектно-сметной документации, авторский и технический надзор.

– Если жильцы своими силами захотят что-то заменить, пусть меняют, – говорит он, – никто не запрещает этого делать. Чтобы залатать на крыше дырку, проект не нужен. Но и отвечать за такой ремонт будут сами жильцы. Латание дыр может обернуться двойным расходом денег. Другое дело – капитальный ремонт. Это дорогое удовольствие, но оно того стоит.

Председатель Ассоциации КСК Сергей Худяков – человек с опытом, и он утверж­дает, что «за дешево» нельзя сделать хорошо.

– Чудес не бывает, – сказал он. – Чтобы крыша простояла 30 лет, нужно убрать старье и построить заново из качественных материалов, а после сдать работу госнадзору. Только в этом случае можно рассчитывать на долгую эксплуатацию.

Члены Общественного совета сошлись во мнении, что ситуация с ремонтом жилья требует внимания и согласованных действий местных властей и жильцов.

Для сведения: в Северо-Казахстанской области 1 897 многоквартирных жилых домов (из них в Петропавловске – 1 197), в том числе 50 – аварийных и 279 – ветхих.

#СКО #дом #ремонт #Петропавловск #ЖКХ #жилищный фонд

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