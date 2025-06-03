Также предусматривается ускоренная регистрация лекарственных препаратов из других стран

Коллаж: Kazpravda.kz

Чтобы облегчить вхождение современных высокоэффективных лекарственных препаратов в обращение в Казахстане, Минздрав работает над сокращением сроков регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе внедрением композитной услуги по принципу «Единого окна».

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, передает Kazpravda.kz

«В настоящее время в рамках совместного приказа с Минцифры проводится пилотирование данной композитной услуги. Будет реализована норма, которая предусматривает за счет оптимизации внутренних процессов регистрацию лекарственных препаратов в течение 100 дней», – сказал спикер.

Кроме того, по словам спикера, предусматривается ускоренная регистрация лекарственных препаратов из стран Евросоюза, Японии, США, Великобритании – в течение 15 рабочих дней.