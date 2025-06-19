фото Юрия Беккера

В экспозиции представлено более сорока графических и живописных работ, выполненных тушью, карандашом, акрилом. Это первая крупная персональная выставка художника, который пришел в искусство по внутреннему зову. Его работы – результат долгого созревания взгляда, бережного отношения к миру и почти научной наб­людательности.

Графика Евгения Шалагина – не про эффект, а про внимание. Его изображения – это не пейзажи в классическом смысле, а состояния – улиц, дворов, городов, природных пространств. И он не просто их фиксирует, а вслушивается. Его рисунки не кричат – они говорят шепотом. Свет фонаря на заснеженной аллее, блики на металлических линиях проводов, голые ветви деревьев, выписанные как нервные окончания улицы – все это говорит о том, что художник не рисует «город», он чувствует его дыхание. Его личную тишину.

Особое место в экспозиции занимают природные композиции. Условно это пейзаж, но по сути это раздумье. Обрыв, заваленный корягами, – не просто берег, а метафора накопленной истории. Лестница из грубых, кривых бревен, ведущая вверх по склону, – не просто тропа, а образ усилия, движения, пути. У Шалагина даже ржавое железо и выбеленные сучья выглядят не мусором, а письмами времени.

Евгений Шалагин родился в Павлодаре в 1974 году. Окончил художественную школу, учился у известных живописцев и графиков, но затем выбрал путь техничес­кого образования, окончив Томский политехнический университет. К изобразительному искусству вернулся как к внутренней необходимости. С 2022 года – участник художественных выставок. Его работы находятся в музейных и частных коллекциях в Казахстане, Германии, Италии, Турции и России.

В искусствоведческой трактовке творчество Шалагина – это синтез реалистической школы, графической точнос­ти и философской интонации. Он работает на грани документальности и лиризма: документируя город или пейзаж, он привносит в них личное дыхание.

– Произведения Евгения Шалагина могут быть иллюстрациями к книге жизни человека – будь то в городе, на море, в лесу или в горах, на степных или речных прос­торах. Его картины – как размышления о реальности, философия бытия и сокровенные мечты, – считает искусствовед Ольга Пашко.

Эта выставка – приглашение. Не просто посмотреть, а замедлиться. Не просто разглядеть, а вглядеться. Потому что настоящее искусство не говорит за нас – оно говорит вместе с нами.