Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте

Полицейские проверяют причастность собаки к гибели 54-летнего мужчины в Жетысуской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

Трагедия произошла в Жаркенте. Сегодня, 15 апреля, на одной из улиц обнаружили тело 54-летнего местного жителя. У мужчины были рваные раны в области головы.

Следователи полагают, что он погиб от действий бойцовского пса. Собака в настоящее время нейтрализована.

"Установлено, что в расположенном близ частном доме содержится ощенившаяся собака породы питбуль, на шерсти которой обнаружены похожие на кровь бурые пятна. Собаку на время усыпили. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа Панфиловской районной полиции. По факту назначены необходимые экспертизы", - сообщили в МВД.