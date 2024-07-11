Плата за использование особо охраняемых природных территорий будет оставаться у нацпарков

Из Налогового кодекса исключены нормы по взиманию платы за использование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в республиканский бюджет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

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Соответственно, были изменены нормы Бюджетного кодекса РК, предусматривающие бюджетные поступления за использование ООПТ республиканского и местного значения.

Компетенции по утверждению размеров тарифов за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями на ООПТ, внесенными в законодательство изменениями и дополнениями, закреплены за госорганами, в ведении которых находятся ООПТ.

«Это означает, что плата за пользование услугами ООПТ, как и раньше, будет взиматься, но теперь она сразу будет поступать на специальные счета национальных парков и расходоваться на их нужды (заработные платы сотрудников, природоохранные мероприятия и развитие особо охраняемых территорий такие как: автоматизация КПП, обустройство туристических маршрутов и троп системы безопасности и т. д.)», – пояснили в министерстве.

С размером действующих тарифов можно ознакомиться на сайте комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.