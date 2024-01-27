ПНХЗ увеличит выпуск битума на 15%

Экономика
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Павлодарский нефтехимический завод запустил новую производственную линию, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Аким области Асаин Байханов и председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев приняли участие в запуске новой установки по производству битума. Это позволит увеличить производство одного из самых важных материалов в дорожном строительстве - битума до 52 тыс. тонн в месяц, или на 15%, сообщает пресс-служба акимата региона.

Внедрение новой установки на 44 % снизит выбросы сжегов по топливному газу и по жидкому топливу, в результате чего уменьшится воздействие на окружающую среду за счет снижения выбросов углекислого газа.

Павлодарский нефтехимический завод - одно из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана. Завод выпускает широкую линейку нефтепродуктов – бензин различных марок, дизельное и реактивное топливо, углеводородный сжиженный газ, техническую серу, битум, нефтяной кокc, печное топливо, сырье для производства технического углерода.

#ПНХЗ #битум

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