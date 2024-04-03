Почему необходимо сохранить NU – ответил министр Саясат Нурбек

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Фарид Юмашев

Почему необходимо сохранить Nazarbayev University, рассказал на встрече со студентами вуза министр высшего образования и науки Саясат Нурбек.

По его словам, опыт автономии и экспертиза университета, накопленные за годы работы со стратегическими партнерами, стали примером для расширения базы филиалов зарубежных вузов в Казахстане. «Развитие NU – один из наших ключевых приоритетов. Вуз проложил путь и стал моделью для прихода иностранных учебных заведений в Казахстан», – сказал Саясат Нурбек.

Напомним, в 2022 году были открыты филиа­лы зарубежных университетов на базе 4 региональных казахстанских вузов. А в прошлом году поя­вилось еще восемь филиалов для подготовки инженерно-технических кадров.

Отвечая на вопросы студентов о потенциале казахстанской науки и вуза, ставшего моделью для международного сотрудничества, министр отметил ценность исследовательских ресурсов NU на фоне вызовов новой волны инноваций и технологической революции, с которой сталкивается мир.

«NU крайне важен и в целом подготовлен к этой гигантской инновационной волне, которая надвигается и неизбежна. Происходит энергетическая революция, движимая революцией в технологиях, грядут огромные изменения в медицине и материаловедении. И NU – одна из немногих площадок, которая позволит нам как минимум понять эту радикальную революцию», – заявил Саясат Нурбек.

Во время Q&A сессии студенты NU также спрашивали министра о перспективах повышения финансирования высшего образования и отечественной науки, развития академического казахского языка, привлечения иностранных студентов для учебы в нашей республике.

#Образование #Назарбаев университет #ВУЗ #Nazarbayev University

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