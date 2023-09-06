Около 1,8 млн казахстанцам повысят заработную плату

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы (МЗП) повысится с 70 до 85 тыс. тенге.

Фото: Kazpravda.kz

После повышения МЗП вырастут доходы около 1,8 млн наемных работников во всех отраслях и различных форм собственности, в том числе около 350 тыс. бюджетников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда.

Как пояснили в ведомстве, минимальная заработная плата – это минимальный трудовой стандарт для определения денежных выплат простому неквалифицированному работнику. При этом заработная плата работника формируется в зависимости от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы.

Отмечается, что в Казахстане размер МЗП увеличивается ежегодно, начиная с 2022 года. В министерстве подсчитали, что таким образом, с учетом планируемого повышения до 85 тыс. тенге, размер МЗП удвоится.

В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Благодаря этому вырастут денежные доходы около 1,8 млн наемных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе около 350 тыс. бюджетников.

Кроме того, Минтруда совместно с экспертами Всемирного банка разработали методику определения размера минимальной заработной платы, в соответствии с которой размер МЗП будет определяться, исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

Наряду с этим, с 2020 года в Казахстане принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы гражданских служащих. В МТСЗН напомнили, что с 2021 ежегодно повышается зарплата госмедработников и начато поэтапное повышение заработной платы работников сферы соцобеспечения.

Кроме того, ведомством ведется разъяснительная работа с частными предприятиями по повышению заработных плат работников. В результате с начала текущего года 8 тыс. работодателями приняты решения о повышении заработной платы свыше 2,8 млн работникам от 5 до 50%.

#зарплата #Минтруда #работники #МЗП

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