Почти 600 тысячам должников пересмотрели условия займов в казахстанских банках

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

С 2022 года банки и микрофинансовые организации (МФО) одобрили изменение условий займов почти 600 тысячам должников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото: Kazpravda.kz

«За январь - февраль 2023 года в банки и МФО за изменением условий заключенных кредитных договоров обратилось более 93,6 тыс. заемщиков. Из них в отношении порядка 62,3 тыс. заемщиков (свыше 70% граждан) проведена работа по реструктуризации займов и микрокредитов.

В целом, в 2022 году банками и МФО рассмотрено 708,7 тыс. заявлений заемщиков, из которых свыше 527,8 тыс. гражданам одобрена реструктуризация», – рассказали в пресс-службе АРРФР.

В агентстве напоминают: если заемщик не может исполнять свои обязательства по кредиту, ему необходимо в течение 30 дней с даты просрочки обратиться в финорганизацию, в которой он обслуживается и попросить пересмотреть условия займа.

«В заявлении заемщику нужно указать причину неисполнения обязательств и свои варианты по погашению в дальнейшем кредита», – говорится в сообщении.

Подтверждающие ухудшение финансового состояния документы обязательны. Банк или МФО в течение 15 календарных дней должен дать заемщику ответ.

«Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям новым условиям займа, заемщик может в течение 15 календарных дней с даты получения решения кредитора обратиться в АРРФР», – пояснили в агентстве.

#экономика #банки #кредиты #АРРФР

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