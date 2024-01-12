Под зимними ливнями

Общество
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Дина Устиненко, Алматы

Казахстан захлестывает волна увлечения катанием на коньках.

фото Юрия Беккера

На лед выходят целыми поколе­ния­ми. Такая масштабность наблюдалась, пожалуй, лишь в 50–60-е годы, когда на Медеу уже начал функ­ционировать первый высокогорный каток – прародитель нынешней фабри­ки рекордов, а на площади перед Вознесенским собором открылся массовый бесплатный ледяной танцпол. Сегодня на этом же самом месте вновь звучит детский смех, и острые, как бритва, коньки разрезают блестящую гладь хрустального покрытия. Каток в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, пожалуй, самый колоритный и атмосферный: тут тебе и история, и архитектура, и удивительная природа.

– Каток вокруг Вознесенского собора обустраи­вали еще до революции, – рассказывает Кирилл Пяртель, директор по развитию компании ICE DAY, занимающейся запуском и эксплуатацией ледовых катков. – Есть видео 1952 года, показывающее, как вокруг Вознесенского собора массово катаются люди. Это было как раз за пару лет до пика популярности ледовых развлечений, когда стали появляться катки на стадионах «Динамо» и «Спартак». Медеу в своем первоначальном виде тоже добавлял колорита и чисто алматинского ледового духа. Когда в 1972 году его уже построили как стадион, вот тогда был самый настоящий пик – промышленный масштаб катания, а расцвет начался именно с 1952 года.

Городские власти несколько лет осуществляют отличную идею по организации бесплатных катков, которая перерастает в славную традицию. Катки хоть и небольшие, но хорошо рассредоточены по городу и вписываются в городское пространство очень эргономично. Каток в Парке панфиловцев заливают второй год, и все это время он заслуженно носит статус самого популярного ледового пространства.

– Второе января уже пора бы объявлять официальным днем коньков – кажется, будто весь город выходит на лед. Популярность катания растет в геометрической прогрессии, – добавляет Кирилл Пяртель.

Коньки остаются самым доступным зимним развлечением, их аренда сейчас стоит вполне приемлемо, а по городу функционируют порядка восьми бесплатных приличных катков, добраться до которых не составит особого труда. Есть и мастодонты ледяного мира, такие, как «Халык Арена» и «Алматы Арена», «Медеу», за удовольствие покататься на которых придется заплатить, но и качество льда, и количество людей заметно порадуют в сравнении с бесплатными аналогами. Хотя, по словам организаторов бесплатных катков, их ледовые площадки не сильно уступают коммерческим.

– Обеспечить должный уровень качества отдыха и комфорта людей в условиях открытых городских пространств довольно непросто. Виной тому и климатические условия, и технические сложности, которые бесконечно приходится решать. Для правильного льда нужна горячая вода, и, например, в том же парке добиться таких условий сложно. Обязательно надо развивать эту индустрию. Несмотря­ на трудности, мы делаем лед максимально приближенный к идеальному. Используется профессиональное оборудование, заливочная техника. Каждые полтора часа делаем перерыв для реставрации и перезаливки. Иногда бывает сложно объяснить посетителям, почему нельзя выйти на лед, народ возмущается. Ищут подвох, подоплеку. Но мы объяс­няем, что «бесплатный» не значит «круглосуточный» и «бесконтрольный». Уровень техники позволяет держать должное качество льда и при 10 градусах тепла. Даже дождь не помеха: часто люди, приехавшие покататься издалека и попавшие под алматинский зимний ливень, достают зонты и рассекают под дождем, – рассказывает Кирилл Пяртель.

Помимо развития туристического кластера и культурного времяпровождения самих горожан, ледовый спорт – это прежде всего здоровье нации. Есть масса состояний и заболеваний, при которых не просто рекомендован, а показан ледовый каток. Даже просто спокойное катание на льду без пируэтов и высоких скоростей способствует выздоровлению от многих недугов – бронхита, астмы, аллергии, гайморита, синусита. А главное – коньки дарят отличное настроение и прилив жизненных сил.

#дети #отдых #досуг #увлечение #каток #коньки #катание

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