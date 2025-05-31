Иллюстрация: Минфин РК

Для этого реализуются различные программы. Одной из ключевых инициатив стал проект «Национальный фонд – детям», запущенный в 2024 году по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. В его рамках каждому ребенку ежегодно выделяются средства из Национального фонда.

В 2024 году размер выплат составил 129,38 долларов на одного ребенка, а общий объем средств по программе достиг 888 миллионов долларов. Эти цифры демонстрируют значимость социальной политики государства. Согласно условиям проекта, воспользоваться накопленными средствами можно только после достижения 18 лет – например, для улучшения жилищных условий или оплаты образования.

Такие меры не только оказывают прямую поддержку семьям, но и способствуют долгосрочному развитию страны, создавая основу для благополучия будущих поколений.