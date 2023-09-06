Подготовку военных наблюдателей ООН начали в Алматы

Прежде подготовка казахстанских военнослужащих к участию в миротворческих операциях ООН в качестве военных наблюдателей проводилась за рубежом.

Фото пресс-службы ЦМО МО РК

Пилотный курс по подготовке военных наблюдателей ООН стартовал в Центре миротворческих операций Министерства обороны РК, сообщает Kazpravda.kz.

Прежде подготовка военнослужащих Вооруженных сил Казахстана к участию в миротворческих операциях ООН в качестве военных наблюдателей проводилась за рубежом иностранными специалистами, отметили в пресс-службе центра.

В этот раз разработанная инструкторским составом трехнедельная программа курса должна пройти апробацию и оценку на базе Центра миротворческих операций.

"В последующем мы планируем пригласить экспертов из Организации Объединенных Наций для проведения оценки курса, – поясняет старший офицер преподаватель центра майор Айбар Актуреев. – Если программа будет одобрена и курс пройдет аккредитацию, это даст нам возможность на базе Центра миротворческих операций подготавливать сертифицированнных военных наблюдателей международного уровня".

К слову, программа курса предусматривает целый комплекс дисциплин, освоение которых обеспечит готовность офицеров к успешному выполнению ими миротворческих задач в качестве военных наблюдателей.

Военнослужащие всесторонне изучат международное законодательство, регулирующее миротворческую деятельность, статус и обязанности военного наблюдателя, порядок его действий в кризисной обстановке, а также организацию взаимодействия, как с представителями местной власти, СМИ, так и с противоборствующими сторонами конфликта.

В ходе практических занятий военнослужащим предстоит закрепить навыки, отработав перечень задач по вождению полноприводных внедорожников с механической коробкой передач по различным видам местности и погодных условиях, обнаружению самодельных взрывных устройств и эвакуации раненых с минного поля.

Также с будущими военными наблюдателями проведут практические занятия по медицинской подготовке, выживанию в неблагоприятных климатических условиях и отработают алгоритм действий при нападении, засаде, попадании в заложники.

Итогом курса обучения послужит контрольно-комплексное учение, в рамках которого слушатели будут выполнять комплекс миротворческих задач военных наблюдателей ООН, применяя различные приемы и способы их реализации. При этом будут проверяться способности военнослужащих умело действовать в различных нестандартных ситуациях и вести наблюдение в сложной и резко меняющейся обстановке, рассказали в пресс-службе.