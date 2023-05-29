Предполагаемого педофила задержали в Жанаозене

37-летнего мужчину, подозреваемого в развращении малолетней, задержали в городе Жанаозене, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Мангистауской области.

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"28 мая примерно в 17:00 на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в 4-м микрорайоне мужчина дотрагивался до интимных мест несовершеннолетней девочки. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Жанаозена по уголовной статье "Развращение малолетних". 37-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в ДП региона .

Иная информация в интересах следствия не разглашается.