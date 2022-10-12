Подростки угнали машину пенсионера в Шахтинске

Около 23.30 часов в отдел полиции города Шахтинск поступило сообщение, что в одном из пригородных поселков угнали автомобиль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. 67-летний потерпевший пояснил, что на ночь оставил машину во дворе многоквартирного дома. Мужчина находился в кровати, когда услышал знакомый звук заработавшего двигателя. Он бросился к окну и увидел, как автомобиль, находившийся у подъезда, тронулся с места и на скорости выехал на дорогу.

По "горячим следам" полицейские на одной из улиц поселка задержали угнанное авто, в котором находились трое подростков в возрасте 16-17 лет. Они признались, что предполагали всего лишь прокатиться на чужом автомобиле.

Также проехаться с ветерком решил 28-летний житель Балхаша. Он проник во двор частного дома, где находился легковой автомобиль, завел его и скрылся. О произошедшем преступлении 46-летний владелец транспортного средства сообщил в отдел полиции города Балхаш.

С помощью камер видеонаблюдения потребовалось считанное время, чтобы установить в каком квартале города передвигается угнанная машина. Полицейские задержали данное авто, находившегося за рулем злоумышленника доставили в полицию для разбирательства.

По обоим фактам ведется досудебное разбирательство по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".