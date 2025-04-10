Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Системные нарушения в деятельности судебных исполнителей ставят под угрозу законные интересы предпринимателей и подрывают доверие к институту правосудия. Об этом в своём депутатском запросе заявил сенатор Андрей Лукин, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, в ходе анализа судебных решений были выявлены многочисленные случаи незаконных действий и бездействия со стороны судебных исполнителей, включая необоснованные блокировки имущества, неправомерное возбуждение дел и закрытие производств без исполнения обязательств.

«В ряде случаев исполнители начинали исполнительное производство без законных оснований, что приводило к необоснованным блокировкам имущества, счетов и других активов предпринимателей. В других случаях исполнители, напротив, прекращали исполнительное производство, даже если должник не выплатил всю сумму задолженности», – заявил депутат.

Отдельное внимание сенатор Лукин уделил проблеме бездействия и злоупотреблений со стороны исполнителей. Он отметил случаи, когда действия исполнителей парализовывали работу компаний, а также выявил факты игнорирования жалоб взыскателей, снятия ограничений с должников без оснований и незаконного обогащения за счёт назначений себе вознаграждений.

По его мнению, эти нарушения подрывают доверие к институту судебных исполнителей и создают угрозу для прав предпринимателей и граждан.