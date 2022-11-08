Полицейский бросился в ледяную воду за мужчиной в Астане (видео)

Полицейские города Астаны вытащили мужчину из ледяной воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сегодня в 05:30 часов в полицию поступил вызов о мужчине, который спрыгнул с моста по проспекту Сарыарка в реку.

На место тут же приехал экипаж патрульной полиции. Командир взвода Самат Сабит, инспекторы полка Cакен Таскын и Ринат Мухамеджанов увидели человека, который барахтался в воде на спине.

Не теряя ни секунды, Самат Сабит побежал к берегу, быстро скинул с себя бушлат, шапку и бросился в ледяную воду на помощь к утопающему. В это время с моста Сакен Таскын бросил спасательный круг, но мужчина не реагировал на него. Командир взвода доплыл до мужчины и, обхватив его, потянул к берегу, где ждали напарники, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

«К счастью, куртка еще не успела намокнуть, вздулась и держала мужчину на поверхности воды. Я крепко схватил его и потащил к берегу. Но в ледяной ловушке у меня начало сводить ноги судорога», – вспоминает полицейский.

Полицейские устанавливают причины, по которым 51-летний мужчина решился на такой шаг. После инцидента наряд полиции продолжил службу.

Самат Сабит в органах внутренних дел с 2011 года, воспитывает четверых детей.

У инспекторов же полка Сакена Таскына и Рината Мухамеджанова это не первый случай, когда они оперативно приходят на помощь.

В сентябре этого года по улице Молдагуловой полицейские спасли ребенка, который стоял на подоконнике 4-го этажа и смотрел в открытое окно. Так как квартира была закрыта, они решили забраться в помещение через окно 5-го этажа. Один из патрульных обвязал себя тросом и стал спускаться через окно, второй страховал напарника. Общими усилиями полицейский проник в квартиру, где находились двое малышей 3 лет и 1 года.

Летом Сакен Таскын и Ринат Мухамеджанов помогли пожилой женщине, которая вызвала бригаду скорой помощи, но упала и не могла открыть дверь. Поднявшись по тросу на этаж выше, полицейские спустились через балкон в квартиру, где на полу лежала 86-летняя бабушка. Открыв дверь изнутри, стражи порядка впустили медиков.