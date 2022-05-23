Скриншот с видео
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Полицейский-герой из набирающего популярность видео рассказал, как спас мужчину с крыши девятиэтажки

Полицейские Лисаковска спасли мужчину, который пытался спрыгнуть с крыши 9-этажного дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram отдела полиции города.

Видео со спасением мужчины в полицию прислали очевидцы. Ролик набирает популярность в Сети, набирая лайки и восторженные комментарии пользователей. 

22 мая около 16:00 в дежурную часть отдела полиции Лисаковска поступило сообщение о том, что на краю крыши 9-этажного дома находится человек, который собирается спрыгнуть.

На место происшествия прибыл автопатруль 362 в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Грабаря и лейтенанта полиции Айбека Байсапакова, в это же время на место происшествия прибыл участковый инспектор полиции Азат Нургалиев и экстренные службы.

Айбек Байсапаков и Азат Нургалиев, поднявшись на крышу, начали переговоры с 30-летним горожанином, который рассказал, что причиной его поступка стала ссора с женой.

«В такой ситуации необходимы знания по ведению переговоров с людьми, которые находятся на грани. В первую очередь, необходима мотивация и общение с близкими людьми. Парень сообщил номер родителей, я набрал его», – рассказал Айбек Байсапаков.

Когда мужчина услышал голос матери, лейтенант полиции сказал, что хочет дать ему телефон, поскольку на крыше был сильный ветер. В момент, когда полицейский передавал смартфон, он успел схватить молодого человека за руку и оттащить от края крыши.

В настоящее время с пытавшимся покончить с собой горожанином работают психологи.

Айбек Байсапаков служит в полиции уже почти 8 лет, но в его практике эта первая подобная ситуация. Полицейские вместе с экстренными службами предотвратили суицида.

 

 

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