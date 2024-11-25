Полицейский помог экстренно доставить тяжелобольную женщину в больницу

В департамент полиции Жамбылской области поступило письмо с благодарностью в адрес сотрудника Бахтияра Рахметбаева, который помог спасти женщину с сердечным приступом, передает Kazpravda.kz со ссылкой Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудник батальона патрульной полиции, патрулируя участок в 5:40 утра, заметил автомобиль, в котором часто мигают фары. Полицейский понял, что водитель, увидев патрульную машину, таким образом, просит о помощи. Открыв окно автомобиля, водитель успел крикнуть всего два слова: «Срочно! Сердце!». Не теряя ни секунды, сотрудник полиции включил проблесковые маячки и сопроводил машину до больницы.

Позже выяснилось, что в автомобиле находилась мама водителя — Байгулова Ильяса, которая была в тяжелом состоянии и нуждалась в срочной госпитализации. Ее сын, не дожидаясь скорой помощи, на личном автомобиле выехал из села Гродеково в город Тараз, но не знал, где именно находится больница. Сразу после прибытия врачи провели операцию на сердце.

Благодаря оперативным действиям сотрудника полиции жизни и здоровья женщины сейчас ничто не угрожает.